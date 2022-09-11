❗Играй в игру Sandbox и зарабатывай (1000р за аккаунт+бонусы)

Отправлено Сегодня, 06:57

1️⃣Гарантированная Система

Цена с 2 сезона не поменялась, сложность карт и затраты по времени тоже не поменялись.

Ваша основная цель - получить 5 лвл на аккаунтах, что равняется - 300 XP. Гарантированная выплата в этом сезоне составит 1000 Рублей за 1 прокаченный аккаунт(❗ Оплата сразу после сдачи аккаунта). Прокачка аккаунтов возможна с 14-15 Сентября вплоть до 4 Ноября 2022 года.

2️⃣Процентная система

По мимо гарант выплат, мы решили внедрить процентную систему, которая должна дать вам дополнительную мотивацию.

Распределение в процентной системе.

Выпадение Альфа-Пасс на вами прокаченный аккаунт - 50% вам / 50% нам (Шанс на выпадение меньше 5%).

Попадание в топ по ЛидерБорду - 80% вам / 20% нам (Шанс попасть в ТОП велик, тут все зависит от вас).

Награды за остальные ивенты, которые могут добавить в течение сезона - 70% Вам / 30% нам.

Награды за аватары/нфт ассеты не идут в процентную систему.

❗️Эти системы с друг другом взаимосвязаны, вам не нужно делать между ними выбор.

3️⃣Удобный сайт для работы и выплат.

Нами была реализована панель управления, которая упростит получения аккаунтов - сдачу аккаунтов - получение выплат.

1)Заходим на наш сайт.

2)Регистрируем аккаунт, присылаем мне логин и ждем одобрения с нашей стороны.

3)После одобрения, можете обновить страницу - попробовать войти в аккаунт.

4)Получаем аккаунт Sandbox и приватный VPN.

5)Ознакамливаемся с инструкцией по работе.

6)Идём зарабатывать.

❗ Деньги за прокачку будут поступать непременно в панель управления с которой вы взаимодействуете для получения аккаунтов - сдачи аккаунтов. Баланс вашего аккаунта вы можете проверять через вкладку "Выплаты" оттуда же можно запросить выплату на установленные нами платежные системы. Qiwi - YooMoney - WebMoney - Крипта – Карты.

Все заявки на выплату проверяются в ручном режиме во избежания указа неправильных реквизитов - либо других проблемах при взаимодействие с вашими реквизитами.

Ждем всех желающих. Мои контакты ниже.

VK - https://vk.com/id226583753

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