Пpoдaм MetaTrader4 Server Forex под ключ

Отправлено Вчера, 07:51

Здравствуйте,

По многочисленным просьбам наших потенциальных клиентов, которые уже получили бесплатный доступ к торговому серверу MetaTrader4, но в настоящий момент не располагают нужным бюджетом для приобретения данного МТ4 сервера под ключ, в том числе и для новых партнеров, клиентов мы даем дополнительное время скидок. Время максимальных скидок продолжается!

В период с 22.08.22 по 22.11.22 у вас будет возможность не только приобрести торговый MetaTrader4 сервер с максимальной скидкой, но и обновить свою MT4 лицензию по максимально выгодной для вас цене. Наши цены Вас приятно удивят!

Торговый сервер MetaTrader4 еще ни когда не стоил так дешево как сегодня, с бессрочной и безлимитной лицензией без каких либо ограничений и количеству копий его цена для Вас составит всего 69 000 Евро

Но и это еще не все!

Мы уверены в своей работе и качестве предоставляемых нами услуг. Мы за долгосрочное и плодотворное сотрудничество. Именно поэтому в период Акции мы увеличили срок рассрочки оплаты.

Готовы вам предоставить рассрочку платежа на 10, 20 месяцев, расчет можно получить обратившись по скайпу к менеджеру. Мы предоставили вам максимально лучшие условия и предложения, вам остается только выбрать актуальное для вас и приступить к работе

Вы можете активировать любую MT4 лицензию даже если срок технической поддержки по ней давно истек. Купить новый МТ4 сервер, лицензию, открыть новую компанию, запустить свой торговый MetaTrader4 сервер все это и многое другое Вы можете сделать уже завтра если сегодня начнете сотрудничество с нами.

Обращайтесь, все консультации бесплатны

Актуальные цены доступны по контактам ниже

Тестовый доступ к серверу MetaTrader4 сегодня для Вас предоставляется бесплатно

Skype: g.i.790

WhatsApp: +371 28 147 767

https://salemt4srv.ru/