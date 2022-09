HGM: Deep&Chill House Session (2022)

Отправлено Вчера, 16:27

Возможно, вы сочтете, что трекам этого лонгплея не хватает "напористости" и дарковой агрессивности, присущей многим работам, метящим в танцевальные чарты. Но именно этим они и выделяются из общей массы, следующей моде - самобытностью и особой лирикой, заставляющей вас не нервно подергивать ногой под столом, а откинуться на спинку кресла и закрыть глаза.CompilationVarious ArtistHGM: Deep&Chill House SessionEUHGMDeep, Chill House2022110MP3 | 320 kbps11:25:531600 mb (+3%)001. L.G.V - Raising Your Consciousness002. Ana Beatriz Costela - Obrigada003. Selva Basaran - Mina Nawe004. Woolfy Vs. Projections - Stations005. Simon Ferdinand - Smokemoney006. Igor Pumphonia - Where We Are007. Bonobo - Tides Feat. Jamila Woods008. Desaicrator - Sherbert Skies009. Promnite - Misha's Peak010. Anushka - Go011. Janeret - Inception012. Stormshaker - San Antonio013. Axel Boman - One Two014. Kapily - Hope Still Exists015. Abyssy - House Organ016. Majed Salih - Vatewizer017. Babsy - Sundazed018. Ocula - The Last Turn019. Sindaco - Villa Rosa020. Gordon Joe - Luminous021. Sindaco - L'esqualita022. Gvrl - You're Mine023. Huminal, Paul Deetman - Cloudburst024. Alessio Collina, Astratto - Out Of Orbit025. Mantra Mantra - Tin Can Transmission026. Astatine - Momentary Fraction027. Nasty Boy - Balance028. Sultan - Naama029. Logophilia - Sandy Dreams030. Uovo - Africa 80031. Braulio Lam - Umbra032. Philipp Wolf - Owls033. Dumbo Beat - Mirage034. Darryl Baalki - Take Me Back035. Phortah - Mylo036. Boddhi Satva - Mantra037. Immersif - Rue Des Calades038. Volta Cab - Something Wrong With My Legs039. Jayden Klight - Attraction040. Maks - North041. Ethiopian Chyld - Love Me042. Ark9 - Bad Uncle Om043. Bdtom - Amygdala044. Hp Vince - Let The Freaks Out045. Inacio - One Earth046. Topolnitskiy - Space Chewing Gum047. Fizzikx - Rivelin Park048. Black Loops - Makes Me Feel Dis Way049. Zoi & About River - Heart050. Svarionato Bolognese - Rip It Up051. Savvas - The Feel052. Roots Unit - Walter's Pass053. Matt Fax - Borden054. Julien Dyne - Resolution055. Tibor Dragan - Dream On056. Arilu - Unconditional Love057. Adham Zahran - Morning Glory058. Jorge Cary - H120059. Akasha Mx - Braille060. Ala Chokri - Zen061. Bun Xapa, St. Plaatjies - The Vibe062. Kalophain - Kenna O063. Lootbeg - More Life064. Idan Hana Feat. Black Loops - Stam065. Babis Kotsanis - Living My Life066. Fort Romeau - The Truth067. Ramy Mishriky - Wind Bloom068. Riccicomoto - The Inner Perception069. Aaron Demac Feat. Empress Rosta - Deepside Dream070. Ahau - Bienvenida En Shipibo071. Phonique & Bakka - Inside My Head072. A-Fryk-Ya And Laroc Dewa - Come Thru073. Sascha Braemer Feat. Dom Fricot - Tension074. Frakment - Mejnun075. Evren Furtuna - Desolation076. Alver Deejay - Emotions077. Sarp Yilmaz - My Baby Got To Go078. Ranta & Albept - Brish079. Libe & Octave - Padisimo080. Hubbabubbaklubb - Konkylie081. Cenin - Choose The Lights082. Subb-An Feat. Oli Gosh - State Of Flow083. Greg Naïro - Ledonia084. Jose Solano - Reflections085. Vшwel - Bag Of Money086. Octave - Some Kind Of Modular087. Andy Compton - Life Inside088. Roumie - Fujian089. Jimpster - Maiden Voyage090. German T.P - Gain091. B-Step - It Seems To Fly092. Sir Giant - Iconic093. Madloch & Subnode - Bariloche094. Darper - Supine095. Ben Tax - Arrival096. Msolnusic - Forever097. Hooved - 100.000 Faces098. Morttagua - Pallas099. Forteba - Save The Memories100. Nhar - Crystal Chamber101. Busby - Behind The Mask102. Matias Carafa - Kaiser103. Missfeat - Jammin' On The Starlight104. Mazze - Old Tale105. Kby - Fool Myself106. Thorne Miller - Asha107. Thulane Da Producer - Victims Of Deep108. Matias Vila - Union Eterna109. Shahloul - Higher110. Rodion & Mammarella - Totem