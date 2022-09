Electro House: Best New Releases August (2022)

Отправлено Вчера, 16:08

Продолжаем наслаждаться музыкой и оценивать самые последние танцевальные новинки электронной сцены. Впереди на треках сборника под названием "Electro House: Best New Releases August" нас ожидает множество интересных музыкальных новинок уходящего месяца.MixedVarious ArtistElectro House: Best New Releases AugustEUVA-Album Rec.Club, Dance, Electro House2022125MP3 | 320 kbps11:32:031620 mb (+3%)001. Crunkz - Superlike002. Jstjr - Gimme That003. Wax Motif & Longstoryshort - On The Low004. Nitti Gritti - Last Chance005. Llllnnnn & Henry Fong - Underground006. Matroda & Bleu Clair - Pwr007. Wade - Shake & Bounce008. Pretty Pink - Dark Woods009. Mija - Groove010. Virtual Riot - Redline011. Lil Texas - Turn The Volume Up012. Igor Pumphonia - One More Time013. Moore Kismet - Call Of The Unicorn014. Vintage Culture - This Feeling015. Soren - Rave Music016. Lp Giobbi & Born Dirty - 24017. Volac - To The Beat018. Sidepiece & Martin Ikin - Acrobatic019. Kami - Party Hard020. Westend & Ranger Trucco - Life Of Sin021. Lucati - The Way I Saw It022. Hoten - Temptation023. Manolo. - Imma Mess Lol...024. Tinlicker - Be Here And Now025. Mrotek & Rob Gee - Party Time026. K?d - Return To Nothingness027. Shiba San & Nautik - Drop That Shhh028. Matt Fax - Close My Eyes029. Taylor Torrence - Sapphire030. Kanine - Set It Off031. Bound To Divide - When The Sun Goes Down032. Inner City - Back Together Again033. Bitzfork - Wayback034. Papi Gaba - Move On035. Schala & Natalie Major - Only You036. Nostalgix - Badman037. Seven Lions - Reason For Fighting038. Rodg & Dominik Gehringer - Escape039. Vs51 - Forever040. Kayzo & Ghostkid - The Sickness041. Muzz - Catharsis042. Bodysync - Our World043. Qrion - Your Love044. Enflure - Burning Out045. Dj Hoshino - Daydreaming046. Claes Rosen - Goodnight Kiss047. Dj Trance Vibes - Little Bit Of Fun048. Link - Surrender049. Soire & Ayman Nageeb - Harem050. Devy - I Could Stay051. Tritonal - Waterboiler052. Mary Droppinz & Rowa - Hot Pants053. Santiago Luna - Deep Cove054. Tonbe & 84Bit - Drop It Low055. Konchord - Spring Snowflake056. Bontan - Ayo057. Kenny Summit - Shok Zoom058. Evenn - Can't Stop Dancing059. Diisa - Perytons060. Carles - Variety061. Atley Bestoren - U Know062. Michael King - Cloud Nine063. Carlo Marani - Zdarlight064. Paul Van Dyk - Alternative Sphere065. De Hombre & Cano - Behind Her Eyes066. Wally Lopez & Juliet Sikora - Ardilla067. Guti Legatto & R Frederick - Get My Roll068. Will Sea - Radiate069. Takiru - Pink Lady070. Joseph Christopher - Back For More071. Tensnake Feat. Fiora - Overnight072. Audiojack - Let It Move You073. Sevenn - Champagne & Pizza074. Albuquerque & Foletto - Control Jay075. Denney & James Dexter - Katsu076. Waxman - Casual Conversations077. Leroy Hanghofer - Pin078. Augenstein - Pyramid079. Deepblue Sa - Lalala080. Norman H & Minoru Hirata - La Bufadora081. Replicanth - Horus082. Ian Carrera - I Want You083. Stan Kolev - At Every Moment084. John Lapwing - My Defenses085. Dekkai - Reaching For The Sky086. Joe Fisher Ft. Jessica Zese - No Need087. Etur Usheo - Never Quite There088. Dj Homewrecker - Good Name089. Curt Reynolds - Activate090. Madvilla Ft. Aanu - Come Together091. Foletto & Lostin - California Dream092. Yoriley - Lovers Island093. Viel - Overblown094. Dulus - Blue Eyes095. Eternal Student - The Journey096. Marco Gayo & Thesee - Our Kiss097. Alex Donofrio - Balearia098. Monarc - Alhena099. Darkersound - Through The Night100. Red Effects - Miracle101. Adriatique, Marino Canal - Home102. Kieran Fowkes - All That Matters103. Ashkan Dian - Noon104. Natacha Atlas & Sergio Vilas - Asef105. Chris Hover - In My Life106. Enamour - Ergot107. Tojogo - Actuality108. Aerial Grey - Night Butterfly109. Audiense - Iwyto110. Daesmith - Cerro Negro111. Makebo - Upside Down112. Xspance - Blue Frontier113. Erdi Irmak & Shane Blackshaw - Britannia114. Bootes Gray - Fuego Y Dolor115. Jhonny Lp & Andrea A - Gaia & Humans116. Kieran J - There Goes The Sun117. Carl Jurgens & Niso - Skyscrapers118. Norman H & 116 Db - Take Me119. After Sunrise - Live For The Moment120. Avidus - Dunes121. Florian Gasperini - Speak To Me From Above122. Cezar Nica - Arrakis123. Stadtmenschen - Ghost Town124. Meshcut & Astr - Paradox125. Kimara Lovelace & Danny Tenaglia - Only You