Urban RnB Stories (2022)

У одних исполнителей R&B музыка получается ближе к блюзу, у других к хип-хопу, а у третьих и вовсе к поп-року. Но музыка в конечном итоге это не свод теории, ведь ритм-н-блюз сложно назвать жанром, это состояние души!UnmixedVarious ArtistUrban RnB StoriesWorldVA-Album Rec.RnB, Soul2022125MP3 | 320 kbps07:29:541050 mb (+3%)001. Afgan - M.I.A002. Chris Lujan & Electric Butter - Ice Cold003. Trey Songz - Back Home004. Ella Mai - Leave You Alone005. Chris Lujan - Guilty As Charged006. Kilo Kish - Play007. Chris Lujan - New Years Day008. Kehlani - Nights Like This009. Moonchild - You Got One010. Chris Lujan - I Think I'm In Love With You011. All Saints - Take The Key012. Dafina Zeqiri - Llafe Llafe013. Chris Lujan - Come Back To Me014. Crystal Murray - Boss015. Harmonika Franze - Fuer'n Vater016. Brandy - The Boy Is Mine017. Alicia Keys - Girlfriend018. Alina Baraz - Between Us019. Aurora Dee Raynes - Unfold020. Ayo - Beautiful021. Bad Ash - Shibuya022. Tinashe - Something Like A Heartbreak023. Lupe Fiasco - Battle Scars024. Biaziouka - Zina025. Anthony Hamilton - Day Dreamin'026. Charlotte Day Wilson - I Can Only Whisper027. Greentea Peng - This Sound028. Hamburg Spinners - Windjammer Ahoi!029. Jaguar Skills & Omar - Loving Someone030. Jahkoy - Hot Seat031. Janita - Bliss I Once Had This032. Jeebanoff - I Mean I Mean033. Jenevieve - Nxwhere034. Justine Skye - It's About Time035. En Vogue - My Lovin036. Kai - Vanilla037. Donna Lewis - I Love You Always Forever038. Lee Hi - Intentions039. Nao - Messy Love040. Professor Longhair - Gone So Long041. Kut Klose - Surrender042. Rachelle Allison - Pitche043. Jade - One Woman044. Ray Blk - Lovesick045. Rizzoo Rizzoo - Mad Riches046. Rockwell - Obscene Phone Caller047. Ruff Endz - All Of My Love048. Lina - Batches049. Says'z - Boom X2050. Shelley Fka Dram - Exposure051. Tyra B - Givin' Me A Rush052. The Bamboos - Power Without Greed053. Yang Yo Seop - Chocolate Box054. Saitenmusik Hans Berger - Nussbaumeck Landler055. Blvck Spvde - High Low056. Silk - Freak Me057. Devita - Cheese In The Trap058. Five - Feed059. Gaho - Right Now060. Keanthony - Call Me061. Golden Browne - Earlybird062. Hippy Creed - Feel The Creed063. Jordan Rakei - Lightning064. Marques Houston - That Girl065. King Kooba - All Mine066. Carl Thomas - I Wish067. L.Dre - Everybody Now068. Mark Morrison - Crazy069. Ocevne - Mauvais070. Raheem Devaughn - When A Man071. Tems - Replay072. Musiq Soulchild - Teachme073. Adina Howard - Freak Like Me074. Ьsры - Pimpstalk075. H.E.R. - Damage076. Kenny Lattimore - All In077. Leela James - Music078. Angela Winbush - Treat U Rite079. Moonchild - You Got One080. The Crane - Unique Design081. Trevor Jackson - Better082. Calico - Down Her Throat083. Rupee - Tempted To Touch084. Kaina - In My Mind085. Mark Morrison - Return Of The Mack086. Mmyykk Feat. Demae - Emit087. Nate Smith - Don't Let Me Get Away088. Tamia - So Into You089. Color Me Badd - I Wanna You Up090. The Growth Eternal - The Remains091. Michael Cooper - Love Is Such A Funny Game092. The Weeknd - Wicked Games093. Wes Felton - Expat Forgiveness094. Cassie - Me & U095. En Vogue - Giving Him Something He Can Feel096. Damage - Ghetto Romance097. G'emma - Water098. Pretty Ricky - Knockin' Boots099. Jam & Lewis - Happily Unhappy100. Jordan Rakei - What We Call Life101. Rini - Bedtime Story102. Sevyn Streeter - Nasty Girl103. Tinashe - Unconditional104. Julie - Out Of My Head105. Zo! & Tall Black Guy - Hold My Hand106. The Family Stand - Ghetto Heaven107. Cardi B - Up108. Ailee - 525109. Jazmine Sullivan - Donna's Tale110. Seba Kaapstad - Konke111. Reginald Omas Mamode - The Days Of Slavery112. Berwyn - Teddy's Joint113. Laura Mvula - Got Me114. Bren Joy - When Martin Died115. Eternal - I Wanna Be The Only One116. Keith Sweat - Get Up On It117. Chloe & Halle - Lonely118. Ne-Yo - Sexy Love119. Beatchild - The Only Difference120. Liv.E - Bout My Big Man Batter121. Terry Ellis - You Make Me High122. Cheri Dennis - Caught Up123. All-4-One - I Swear124. Hamilton Park - Hard In The Paint125. Netta Brielle - More To A Kiss