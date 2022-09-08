Отыгрыш бездепозитных бонусов

Отправлено Вчера, 15:46

Приветствую всех, хочу поделиться с вами способом как лучше всего отыгрывать бездепы в казино. Ну или точнее скакать, как это делаю я.



Я уже 1,5 года занимаюсь именно отыгрышем только бездепозитных бонусов. Пробовал разные варианты:

Просто случайным образом заходит в слоты и ставил до конца.

Ставил сразу крупными ставками (хватало на 5 ударов).

Повышал, понижал ставки в слоте.

И другие супер способы.

В принципе любым из методов периодически вагер удавалось отмыть. Т.к. это казино и здесь ясное дело, что нет никакой закономерности.



Но мне все это как-то не нравилось. И я где-то пол года назад нашел для себя такой метод. Которым и пользуюсь по сей день.



Все очень просто, теперь я захожу всегда только в один слот. Слот может быть любым, главное чтобы он иногда давал х400-500. Лично я остановился на Dog House от Прагматика.



Как делаю я.

Если дают фриспины в виде бездепа. Я их откручиваю в нужно слоте. И дальше иду в Dog House

Если дают бонус деньгами, то сразу иду в собак.

После этого выбираю минимальную ставку в Dog House. Я играю на евро и там минималка 0.20 центов. Я рекомендую выбирать ставка в диапазоне от 0.20 до 0.30 евро.

Почему именно такие ставки? Все очень просто. У всех бездепов есть максимальная сумма вывода, как правило это сумма от 20 до 50 евро. И этот небольшой диапазон ставок, на мой взгляд, самый оптимальный.

А дальше просто начинаем крутить. В первом казике слили, заходим в следующий, слили в этом заходим в третье и так далее.

Так делаем до тех пор, пока не поймаем хотя бы х300 (чем больше Х тем лучше).



После этого выходим из Dog House (либо из вашего слота). И ищем слот:

с самым высоким РТП в котором разрешена игра с бонусом.

с самой минимальной ставкой для игры.

Для себя я выбрал слот Quest To The West. Там и РТП хороший, и минимальная ставка во многих казино 0.01-0.02 цента. Плюс у этого слота, довольно быстрая автоигра.



Открываем слот, там выбираем мин. ставку и начинаем откручивать оставшийся вэйджер.

По такой ставке конечно вагер моется долго, но отыгрывается практически всегда. Я это все делаю с компа и использую автокликер. С ним примерно раза в 3 быстрее, чем с автоигрой.



Ну в принципе и все. После отмытия всего вагера. Можно делать запрос на вывод. Правда перед этим нужно практически во всех казино пройти верификацию (подтверждение возраста и адреса) и сделать минимальный депозит.



Спасибо за внимание



Где искать такие бонусы? Гугл или яндекс вам с этим должны помочь.



Вот для примера пару казино, где за регистрацию дают от 10 до 20 евро (от 500 до 1000 рублей). Во всех этих казино для получения бонуса нужно подтвердить почту и заполнить профиль. VPN везде разрешен.



F1 CASINO

Бонус: 1111 рублей Вайджер: х50 Макс. вывод: 1111 руб.

Регистрируемся: Реф - Не Реф



BEEP BEEP CASINO

Бонус: 1000 руб Вайджер: х50 Макс. вывод: 1000 руб.

Регистрируемся: Реф - Не Реф



FONTAN CASINO

Бонус: 1000 руб Вайджер: х50 Макс. вывод: 1000 руб.

Регистрируемся: Реф - Не Реф



MARVEL CASINO

Бонус: 888 руб Вайджер: х50 Макс. вывод: 1000 руб.

Регистрируемся: Реф - Не Реф