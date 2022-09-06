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Получаем 5 акций до 20 000₽ от «Тинькофф Инвестиции» за 20 мин.

Автор темы pavlentiypro, Сегодня, 02:56

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#1 pavlentiypro

pavlentiypro

    Коммерсант

  • Клиент Info-DVD.Ru
  • PipPipPipPip
  • 272 сообщений
73
Очень хороший
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 02:56

Доброе утро, форумчане! Отличные новости — в честь дня рождения «Пульса» жёлтый банк раздает целых 5 ценных бумаг стоимостью до 20 000₽ за прохождение курсов. 

Тут расписал детали, весь процесс занял минут 20. Результаты на табло  B)

 

 

 

 

 

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