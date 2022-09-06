Получаем 5 акций до 20 000₽ от «Тинькофф Инвестиции» за 20 мин.

Доброе утро, форумчане! Отличные новости — в честь дня рождения «Пульса» жёлтый банк раздает целых 5 ценных бумаг стоимостью до 20 000₽ за прохождение курсов.
Тут расписал детали, весь процесс занял минут 20. Результаты на табло
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Отправлено Сегодня, 02:56
Доброе утро, форумчане! Отличные новости — в честь дня рождения «Пульса» жёлтый банк раздает целых 5 ценных бумаг стоимостью до 20 000₽ за прохождение курсов.
Тут расписал детали, весь процесс занял минут 20. Результаты на табло
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