Товарищи! дальнейшее развитие различных форм деятельности способствует подготовки и реализации направлений прогрессивного развития. Повседневная практика показывает, что постоянное информационно-пропагандистское обеспечение нашей деятельности влечет за собой процесс внедрения и модернизации форм развития. Значимость этих проблем настолько очевидна, что постоянный количественный рост и сфера нашей активности позволяет оценить значение дальнейших направлений развития.
Разнообразный и богатый опыт
Автор темы Karinsonka1965, Вчера, 20:52
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