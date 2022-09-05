PROXYZZZ. Идеальные Прокси под Ваши задачи

Отправлено Сегодня, 12:56

PROXYZZZ - Профессиональные решения для обеспечения приватности



Проект proxyzzz создавался и продолжает развиваться профессиональной командой, которая лучше чем кто-либо знает потребности своих клиентов. Мы создали этот сервис для комфортной работы с email-рассылками, массовыми регистрациями в социальных сетях, а также другими направлениями, в которых требуются надежные и быстрые прокси-сервера.



Начиная с 2016 года наши сервисы доступны и для вас. Менее чем за год мы вырвались в лидеры рынка аренде прокси и продолжаем улучшаться и набирать обороты!



Типы прокси

Общие Прокси

До 5 пользователей

Уникальный модем (поток) для каждого прокси

Ротация в рамках всего региона или только оператора

От 275 ₽ в месяц или 9 ₽ в сутки

Приватные Прокси

В одни руки

Смена IP-адреса или ОС по API/ запросу/ссылке или расписанию

От 1100 ₽ в месяц или 37 ₽ в сутки

Арбитражные Прокси

Каждое соединение – новый IP-адрес

От 2200 ₽ в месяц или 73 ₽ в сутки

Наши преимущества

Стабильность

Автоматическая диагностика и ремонт прокси

IP-адреса устойчивые к блокировкам

Равномерное распределение между модемами и локациями

Масштабность

Доступны все регионы РФ

Расширенный пул IP-адресов

Сбалансированный пул IP-адресов

Более 1000 модемов в резерве

Скорость работы

Элитные мобильные прокси на базе модемов 6 категории со скоростью до 300мб/сек и поддержкой агрегации частот

на базе модемов со скоростью до и поддержкой агрегации частот Моментальная смена IP-адреса

смена IP-адреса Доступно умное кэширование

Достоверность

Поддержка SOCKS\HTTP(S) протоколов с расширенной настройкой анонимности

протоколов с расширенной настройкой анонимности Поддержка всех TCP/IP Stack (пассивный фингерпринг, стек, passive os fingerprint)

(пассивный фингерпринг, стек, passive os fingerprint) Доступно управление DNS

Гарантии

Двойная компенсация за время без доступа к прокси

Возврат средств по любой причине

Оперативная техническая поддержка

Цены

IPv4-адрес от 0.01р

Соединение от 0.18р

1 мб/сек от 7р

Прокси от 9р

Мы стремимся к тому, чтобы у клиентов была возможность использовать наши* прокси во всех специализированных программах, поэтому активно сотрудничаем с разработчиками ПО. Мы ценим любые идеи и предложения и стараемся максимально быстро реализовывать необходимый функционал.



Напишите нам, если вам есть что сказать.



Контакты

Сайт: https://proxyzzz.com/





*Сервис proxyzzz является посредником между клиентом (покупателем) и поставщиком прокси.