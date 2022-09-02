Перейти к содержимому

Фотография

Ваша реклама в 50 каналах TG - Dating Дешего

Автор темы MEZERE, Сегодня, 17:45

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 MEZERE

MEZERE

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 17:45

 
 
Приветствую предлагаю сделать рассылку по своей личной сетке каналам с тематикой Dating, все каналы разные по подписчикам - главный фактор это поисковый трафик с самого телеграма. Рассылку делаю только dating, хорошо заходит офрмленный пост при заказе помогу оформить пост грамотно. Рассылка делается разово ваша реклама остается в ленте на всегда, и вы получаете трафик постоянно. В отчет о выполнении рассылки предоставлю скрины до отправки и после отправки вашей рекламы.
 
Стоимость рассылки в 50 каналов 50$ 
 
Способы оплаты Crypto: Usdt trc20, Btc, Tron.
 
Для заказа пишите - https://t.me/MEZERE
 

 


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Реклама


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Разное...
  3. Реклама
  4. Правила форума