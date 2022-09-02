Ваша реклама в 50 каналах TG - Dating Дешего

Отправлено Сегодня, 17:45

Приветствую предлагаю сделать рассылку по своей личной сетке каналам с тематикой Dating, все каналы разные по подписчикам - главный фактор это поисковый трафик с самого телеграма. Рассылку делаю только dating, хорошо заходит офрмленный пост при заказе помогу оформить пост грамотно. Рассылка делается разово ваша реклама остается в ленте на всегда, и вы получаете трафик постоянно. В отчет о выполнении рассылки предоставлю скрины до отправки и после отправки вашей рекламы.

Стоимость рассылки в 50 каналов 50$

Способы оплаты Crypto: Usdt trc20, Btc, Tron.