Зарабатываем от 2к рублей на БОНУСХАНТИНГЕ

Приветствую всех любителей стричь капусту!
В этой схеме я расскажу как можно сделать 2к+ рублей, заабузив бонусную программу популярного казика и спокойно их вывести
Для начала регаемся на 1вине, это займет меньше минуты
Актуальная ссылка https://1wiji.top/ (не реф)
Рефку не оставляю, кто захочет поддержать - вводите промокод ANGELICA при регистрации (он даст дополнительные плюшки в виде бонусов)
Еще важный момент! При регистрации почту указывайте свою настоящую,
так как на нее будет приходить код для подтверждения вывода
Итак, зарегались. На главной странице выбираем акцию «Фриспины за депозит», пополняем счет на любую сумму от 1.5к рублей
Бонус (70 фриспинов) активируется сразу после пополнения
Выбираем любой слот из списка ниже и тратим там все полученные фриспины:
· Big Bad Wolf Megaways
· Crown of Valor
· Volcano Riches
· Fairy Gate
· Ghost Glyph
· Hidden Valley
· Hot Sync
· Illuminous
Fairy Gate мне насыпал 9к на фриспинах, но это чисто везение, выбираем ЛЮБОЙ
Теперь есть 2 варианта событий:
1. Фриспины дают много кеша => откручиваем бонусные рубли в слоте любого провайдера => они переходят в реальные => выводим бабки на карту/крипту
2. Нам ничего не дает или дает копейки => не расстраиваемся => выводим свои кровные бабки и забываем об этой схеме (ОТЫГРЫШ ДЛЯ ВЫВОДА НЕ НУЖЕН)
Верификацию или паспорт 1вин при выводе никогда не требует, если вы, конечно не выводите 500к+ за раз)
Так, и самое важное! Напоминаю, если у человека в голове пусто, то с большей вероятностью, он проиграет все мамины деньги и пойдет оставлять негативные отзывы о том что его подло заскамили
Не поддавайтесь эмоциям, заабузили схему - вывели
Ну и конечно же, пруфы:
Спасибо за прочтение, ждите новых схем!