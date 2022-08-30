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Зарабатываем от 2к рублей на БОНУСХАНТИНГЕ

Автор темы adzep, Сегодня, 15:27

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#1 adzep

adzep

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Отправлено Сегодня, 15:27

Приветствую всех любителей стричь капусту!

 

В этой схеме я расскажу как можно сделать 2к+ рублей, заабузив бонусную программу популярного казика и спокойно их вывести

 

Для начала регаемся на 1вине, это займет меньше минуты
Актуальная ссылка https://1wiji.top/ (не реф)

 

Рефку не оставляю, кто захочет поддержать - вводите промокод ANGELICA при регистрации (он даст дополнительные плюшки в виде бонусов)

 

Еще важный момент! При регистрации почту указывайте свою настоящую,

так как на нее будет приходить код для подтверждения вывода

 

Итак, зарегались. На главной странице выбираем акцию «‎Фриспины за депозит», пополняем счет на любую сумму от 1.5к рублей

 

Бонус (70 фриспинов) активируется сразу после пополнения

Выбираем любой слот из списка ниже и тратим там все полученные фриспины:

 

· Big Bad Wolf Megaways

· Crown of Valor

· Volcano Riches

· Fairy Gate

· Ghost Glyph

· Hidden Valley

· Hot Sync

· Illuminous

 

Fairy Gate мне насыпал 9к на фриспинах, но это чисто везение, выбираем ЛЮБОЙ

 

Теперь есть 2 варианта событий:

 

1. Фриспины дают много кеша => откручиваем бонусные рубли в слоте любого провайдера => они переходят в реальные => выводим бабки на карту/крипту

 

2. Нам ничего не дает или дает копейки => не расстраиваемся => выводим свои кровные бабки и забываем об этой схеме (ОТЫГРЫШ ДЛЯ ВЫВОДА НЕ НУЖЕН)

 

Верификацию или паспорт 1вин при выводе никогда не требует, если вы, конечно не выводите 500к+ за раз)

 

Так, и самое важное! Напоминаю, если у человека в голове пусто, то с большей вероятностью, он проиграет все мамины деньги и пойдет оставлять негативные отзывы о том что его подло заскамили

 

Не поддавайтесь эмоциям, заабузили схему - вывели

 

Ну и конечно же, пруфы:

 

 

image.png

 

Спасибо за прочтение, ждите новых схем!

 

 


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