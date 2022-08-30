Зарабатываем от 2к рублей на БОНУСХАНТИНГЕ

Отправлено Сегодня, 15:27

Приветствую всех любителей стричь капусту!

В этой схеме я расскажу как можно сделать 2к+ рублей, заабузив бонусную программу популярного казика и спокойно их вывести

Для начала регаемся на 1вине, это займет меньше минуты

Актуальная ссылка https://1wiji.top/ (не реф)

Рефку не оставляю, кто захочет поддержать - вводите промокод ANGELICA при регистрации (он даст дополнительные плюшки в виде бонусов)

Еще важный момент! При регистрации почту указывайте свою настоящую,

так как на нее будет приходить код для подтверждения вывода

Итак, зарегались. На главной странице выбираем акцию «‎Фриспины за депозит», пополняем счет на любую сумму от 1.5к рублей

Бонус (70 фриспинов) активируется сразу после пополнения

Выбираем любой слот из списка ниже и тратим там все полученные фриспины:

· Big Bad Wolf Megaways

· Crown of Valor

· Volcano Riches

· Fairy Gate

· Ghost Glyph

· Hidden Valley

· Hot Sync

· Illuminous

Fairy Gate мне насыпал 9к на фриспинах, но это чисто везение, выбираем ЛЮБОЙ

Теперь есть 2 варианта событий:

1. Фриспины дают много кеша => откручиваем бонусные рубли в слоте любого провайдера => они переходят в реальные => выводим бабки на карту/крипту

2. Нам ничего не дает или дает копейки => не расстраиваемся => выводим свои кровные бабки и забываем об этой схеме (ОТЫГРЫШ ДЛЯ ВЫВОДА НЕ НУЖЕН)

Верификацию или паспорт 1вин при выводе никогда не требует, если вы, конечно не выводите 500к+ за раз)

Так, и самое важное! Напоминаю, если у человека в голове пусто, то с большей вероятностью, он проиграет все мамины деньги и пойдет оставлять негативные отзывы о том что его подло заскамили

Не поддавайтесь эмоциям, заабузили схему - вывели

Ну и конечно же, пруфы:

Спасибо за прочтение, ждите новых схем!