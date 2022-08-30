Cogotini - Cервис рекламы и продвижения в социальных сетях - Коготини

Сервис рекламы и продвижения в социальных сетях ! Заказать быструю раскрутку, недорого в соц. сетях, раскрутить свой канал вы можете на нашем сайте Cogotini.com
Cogotini - сайт для продвижения и рекламы соц. сетей таких как: YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Spotify, Telegram, Yandex. Zen, Twitch и т.д с высокоскоростным выполнением заказов и низкими ценовыми категориями!
Посмотреть все услуги сайта: https://cogotini.com/services
Мы используем следующие типы веб-трафика
- Прямой трафик
- Мобильная реклама
- Перенаправленный трафик (с рекламы, соц. рекламы и др.)
- Реферальный трафик
- Перенаправленный трафик
- Социальный трафик (из социальных сетей)
- Коммерческий органический трафик
- Органический трафик (поисковый трафик)
- Биржевой трафик
- Нишевый трафик
- Объявления на рабочем столе
Наш сервис использует все известные методы оплаты (пополнения)
- Qiwi
- ЮMoney
- WebMoney
- Банковские карты
- PAYER
- Криптовалюта
- Perfect Money
Наши услуги
YouTube: Стрим онлайн (прямая трансляция), просмотры, лайки, репосты, комментарии, подписчики и много других.
Часть наших услуг (цена за 1000)
YouTube:
Стрим онлайн: 179.80 ₽
Просмотры: 97.57 ₽
Лайки: 283.83 ₽
Комментарии: 275.44 ₽
Подписчики: 1957.36 ₽
Instagram:
Лайки: 7.64 ₽
Просмотры: 9.63 ₽
Комментарии: 44.81 ₽
Telegram:
Просмотры: 1.36 ₽
Подписчики: 189.21 ₽
Опрос: 72.36 ₽
Больше услуг на нашем сайте: https://cogotini.com