Cogotini - Cервис рекламы и продвижения в социальных сетях - Коготини

Отправлено Сегодня, 10:29

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Сервис рекламы и продвижения в социальных сетях ! Заказать быструю раскрутку, недорого в соц. сетях, раскрутить свой канал вы можете на нашем сайте Cogotini.com

Cogotini - сайт для продвижения и рекламы соц. сетей таких как: YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Spotify, Telegram, Yandex. Zen, Twitch и т.д с высокоскоростным выполнением заказов и низкими ценовыми категориями!

Мы используем следующие типы веб-трафика​

Прямой трафик

Мобильная реклама

Перенаправленный трафик (с рекламы, соц. рекламы и др.)

Реферальный трафик

Перенаправленный трафик

Социальный трафик (из социальных сетей)

Коммерческий органический трафик

Органический трафик (поисковый трафик)

Биржевой трафик

Нишевый трафик

Объявления на рабочем столе

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Наш сервис использует все известные методы оплаты (пополнения)

Qiwi

ЮMoney

WebMoney

Банковские карты

PAYER

Криптовалюта

Perfect Money

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Наши услуги

YouTube: Стрим онлайн (прямая трансляция), просмотры, лайки, репосты, комментарии, подписчики и много других.

Часть наших услуг (цена за 1000)

YouTube:

Стрим онлайн: 179.80 ₽

Просмотры: 97.57 ₽

Лайки: 283.83 ₽

Комментарии: 275.44 ₽

Подписчики: 1957.36 ₽

Instagram:

Лайки: 7.64 ₽

Просмотры: 9.63 ₽

Комментарии: 44.81 ₽

Telegram:

Просмотры: 1.36 ₽

Подписчики: 189.21 ₽

Опрос: 72.36 ₽