Перейти к содержимому

Фотография

Cogotini - Cервис рекламы и продвижения в социальных сетях - Коготини

Автор темы TopTop, Сегодня, 10:29

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 TopTop

TopTop

    Ученик

  • Пользователи
  • PipPip
  • 20 сообщений
0
Обычный
  • Страна, Город:
    Москва
  • Пол:Женщина

Отправлено Сегодня, 10:29

Сервис рекламы и продвижения в социальных сетях ! Заказать быструю раскрутку, недорого в соц. сетях, раскрутить свой канал вы можете на нашем сайте Cogotini.com
 
Cogotini - сайт для продвижения и рекламы соц. сетей таких как: YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Spotify, Telegram, Yandex. Zen, Twitch и т.д с высокоскоростным выполнением заказов и низкими ценовыми категориями!
 
Посмотреть все услуги сайта: https://cogotini.com/services
 
Мы используем следующие типы веб-трафика​
  • Прямой трафик
  • Мобильная реклама
  • Перенаправленный трафик (с рекламы, соц. рекламы и др.)
  • Реферальный трафик
  • Перенаправленный трафик
  • Социальный трафик (из социальных сетей)
  • Коммерческий органический трафик
  • Органический трафик (поисковый трафик)
  • Биржевой трафик
  • Нишевый трафик
  • Объявления на рабочем столе
Наш сервис использует все известные методы оплаты (пополнения)
  • Qiwi
  • ЮMoney
  • WebMoney
  • Банковские карты
  • PAYER
  • Криптовалюта
  • Perfect Money
Наши услуги
 
YouTube: Стрим онлайн (прямая трансляция), просмотры, лайки, репосты, комментарии, подписчики и много других.
 
Часть наших услуг (цена за 1000)
 
YouTube:
 
Стрим онлайн: 179.80 ₽
Просмотры: 97.57 ₽
Лайки: 283.83 ₽
Комментарии: 275.44 ₽
Подписчики: 1957.36 ₽
 
Instagram:
 
Лайки: 7.64 ₽
Просмотры: 9.63 ₽
Комментарии: 44.81 ₽
 
Telegram:
 
Просмотры: 1.36 ₽
Подписчики: 189.21 ₽
Опрос: 72.36 ₽
 
Больше услуг на нашем сайте: https://cogotini.com

 


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Общие темы по социальным сетям и сервисам


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Инфотовары. Партнерки. Маркетинг и Реклама
  3. Социальные сети
  4. Общие темы по социальным сетям и сервисам
  5. Правила форума