CopyFX высокий конверт! Инвестиции+форекс+крипта+партнерка.

Отправлено Вчера, 20:00

CopyFX - инвестиционная платформа для копитрейдинга собственной разработки компании RoboForex.

Через неё вы можете получать дополнительный доход от собственных успешных сделок за счёт подписанных на вас клиентов или же копировать сделки Трейдеров и зарабатывать с помощью их торговых стратегий.

Вы можете выбрать любой из 3-х доступных типов подписки и настроить его для эффективного управления рисками при копировании транзакций по правилам своей стратегии.

Ссылка на бонус 30$ CopyFX RoboForex, создайте аккаунт - https://1pamm.ru/vipconvert.html

Ссылка на партнерку и условия - https://1pamm.ru/roboforex.html

Обновлённые режимы подписки на MT4:

1. Классический

Описание: Сделки копируются со счёта Трейдера на ваш счёт в объёме, определяемом как изначальный объём транзакции Трейдера, умноженный на установленный вами числовой коэффициент.

Для кого: Лучше всего он подойдёт тем, кто намерен получать точно такую же сумму прибыли, какая будет в сделке самого Трейдера.

2. Пропорциональный

Описание: Транзакции с аккаунта Трейдера копируются в объёме, автоматически определяемом алгоритмом на основе соотношения уровня Средств (Equity) на вашем счёте и счёте Трейдера на момент выполнения транзакции.

Для кого: Режим рассчитан на тех, кто хочет получить тот же процент прибыли, что и в скопированной у Трейдера сделке.

3. Фиксированный

Описание: При данном типе подписки все транзакции с аккаунта Трейдера копируются на ваш счёт фиксированным объёмом, заранее установленным вами для всех транзакций.

Для кого: Такой режим будет удобен тем, кто хочет протестировать функциональные возможности платформы .

1. Возможность выводить прибыль - вы можете снимать прибыль от торговли на собственные и бонусные средства без ограничений.

2. Бонусные средства выдерживают "просадку" - бонус не будет списан при уменьшении баланса счёта ниже уровня бонусной части вплоть до момента наступления события Stop Out.

3. Стартовый капитал - возможность получить бонус 30 USD для торговли на реальном счёте при верификации платёжных реквизитов.

4. Возможность продолжения торговли на бонусные средства - ваш бонус может быть единственным источником средств для торговли.

===============================

Альтернативное решение:

Ознакомиться с ними можно на best-options.ru

Легендарный Forex4You.

Это единственная партнерка, которая не меняла условия в худшую сторону за последние 10 лет, не отжимала привлеченных клиентов, исправно платит, не срезает комиссию.

А я имею аккаунты в десятке аналогихных партнерок, есть с чем сравнить.

Сколько вы можете зарабатывать на форекс партнерках? Ваш заработок будет зависеть от торгового оборота клиентов и немножечко от Вашего везения.

Например, через вас может зарегистрироваться всего один клиент, который будет приносить вам 1000 долларов в месяц, а может, придётся привлечь 200 клиентов, для того чтобы выйти на уровень заработка в 1000$ в месяц. Советую не лениться, а привлекать как можно больше клиентов.

Более конкретный пример - если у вас есть 15 активных трейдеров, каждый из которых, в день закрывает по 10 ордеров, то, с учетом комиссии, ваше вознаграждение составит 2700 долларов.

По схеме Multilevel партнёр может зарабатывать на привлечении не только трейдеров, но и партнёров. Схема Multilevel - это трехуровневая партнёрская программа, то есть заработок начисляется как от лично привлечённых трейдеров (клиенты первого уровня), так и от тех, что были привлечены приглашенными партнерами (второй уровень), и партнерами партнёров (третий уровень).

Вознаграждение начисляется в размере 50% от спреда, полученного от привлечённых клиентов первого уровня, 16.7% от клиентов второго уровня, 5.6% третьего уровня.