Бездепозитный бонус 500$ с выводом прибыли! | Успей получить до 1 сент

Отправлено Вчера, 15:48

Акция от Брокера – 500 бонусных долларов на торговлю новым клиентам!

Откройте реальный счет до 1 сентября 2022 года и получите 500 бонусных долларов* на торговлю без каких-либо условий!

* бонусные средства нельзя вывести, однако можно вывести прибыль, полученную в результате торговли с использованием бонусных средств.

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Бездепозитный бонус 500 долларов начисляется до 1 сентября и доступен для торговли бессрочно! Пополнять счет своими средствами НЕ НУЖНО! Любую полученную прибыль можно выводить без ограничений!

Есть общий telegram чат, где клиенты общаются между собой и делятся результатами, а менеджеры компании отвечают на все возникающие вопросы!

Пишите мне в контакты, дам инструкцию по регистрации и ссылку на чат.

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