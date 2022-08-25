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Бездепозитный бонус 500$ с выводом прибыли! | Успей получить до 1 сент

Автор темы mirexmix, Вчера, 15:48

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#1 mirexmix

mirexmix

    Стажер

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Обычный

Отправлено Вчера, 15:48

Акция от Брокера – 500 бонусных долларов на торговлю новым клиентам!
 
Откройте реальный счет до 1 сентября 2022 года и получите 500 бонусных долларов* на торговлю без каких-либо условий!
 
* бонусные средства нельзя вывести, однако можно вывести прибыль, полученную в результате торговли с использованием бонусных средств.
 
snimok.jpg
 
 
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Бездепозитный бонус 500 долларов начисляется до 1 сентября и доступен для торговли бессрочно! Пополнять счет своими средствами НЕ НУЖНО! Любую полученную прибыль можно выводить без ограничений!
 
Есть общий telegram чат, где клиенты общаются между собой и делятся результатами, а менеджеры компании отвечают на все возникающие вопросы!
 
Пишите мне в контакты, дам инструкцию по регистрации и ссылку на чат.
 
Контакты:
 

 


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