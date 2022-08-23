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ProfiCash.ru - обмен Tether ERC-20

Автор темы Firmach, Сегодня, 07:11

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#1 Firmach

Firmach

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Отправлено Сегодня, 07:11

 

Добро пожаловать в обменный пункт ProfiCash.ru

Рады предоставить обмен фиатных валют на Tether ERC-20, работаем с 09-00 до 23-00 по Мск.

Планируем совершенствовать сервис и добавлять нужные вам направления обменов.

В данный момент обмен рублей на PM реализован с любой платёжной системы или банка РФ, путём пополнения баланса мобильного телефона. 

 

О нас:

Работаем с небольшими суммами, от 1000 рублей!

Имеется реферальная программа и система скидок!

Для обмена вам не нужно регистрироваться и проходить верификацию!

Поддержка быстро отвечает в рабочее время!

 

Связаться с нами можно:

Телеграмм:

https://t.me/ProfiCash24

Электронная почта:

proficash24@gmail.com

 

 

 


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