ProfiCash.ru - обмен Tether ERC-20

Отправлено Сегодня, 10:05

Добро пожаловать в обменный пункт ProfiCash.ru

Рады предоставить обмен фиатных валют на Tether ERC-20, работаем с 09-00 до 23-00 по Мск.

Планируем совершенствовать сервис и добавлять нужные вам направления обменов.

В данный момент обмен рублей на PM реализован с любой платёжной системы или банка РФ, путём пополнения баланса мобильного телефона.



О нас:

Работаем с небольшими суммами, от 1000 рублей!

Имеется реферальная программа и система скидок!

Для обмена вам не нужно регистрироваться и проходить верификацию!

Поддержка быстро отвечает в рабочее время!



Связаться с нами можно:

Телеграмм:

https://t.me/ProfiCash24

Электронная почта:

proficash24@gmail.com