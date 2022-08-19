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ProfiCash.ru - обмен Tether ERC-20

Автор темы Firmach, Сегодня, 10:05

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#1 Firmach

Firmach

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Отправлено Сегодня, 10:05

Добро пожаловать в обменный пункт ProfiCash.ru
Рады предоставить обмен фиатных валют на Tether ERC-20, работаем с 09-00 до 23-00 по Мск.
Планируем совершенствовать сервис и добавлять нужные вам направления обменов.
В данный момент обмен рублей на PM реализован с любой платёжной системы или банка РФ, путём пополнения баланса мобильного телефона.

О нас:
Работаем с небольшими суммами, от 1000 рублей!
Имеется реферальная программа и система скидок!
Для обмена вам не нужно регистрироваться и проходить верификацию!
Поддержка быстро отвечает в рабочее время!

Связаться с нами можно:
Телеграмм:
https://t.me/ProfiCash24
Электронная почта:
proficash24@gmail.com

 


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