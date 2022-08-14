Как бесплатно раскрутить телеграмм канал с нуля

Отправлено Сегодня, 13:04

Раскрутка телеграм канала – это возможность получить достаточно большую аудиторию подписчиков, которая будут интересоваться конкретной продукцией или услугами. Актуальный способ поднятия продаж хорош еще и потому, что пока до него добрались не все, а это значит, что конкуренция в нише будет минимальной или отсутствовать вовсе.

После создания канала, о нем еще не знает практически никто, так что основная задача владельца – раскрутить свой Telegram, причем сделать это можно совершенно бесплатно – есть несколько проверенных способов, как раскрутить Телеграм-канал, не вкладывая в это деньги.

Основные способы бесплатной раскрутки телеграм канала

Первыми, кто может стать вашей аудиторией – это друзья. Если у человека достаточно обширный список контактов, то их добавление в Телеграм-канал будет отличным стартом.

Можно пригласить всех желающих двумя способами.

Первый – отправка внешней ссылки своим контактам с приглашением о вступлении. Таким способом продвижение Телеграм-канала предполагает, что потенциальному подписчику сообщают о четкой выгоде по подписке на канал.

Второй способ – пост в социальных сетях, обязательно, имеющий лид-магнит, который должен мотивировать к переходу по ссылке.

В целом при обширной сети знакомств, приглашение друзей – это достаточно быстрый метод продвижения Телеграм-канала, поскольку в данном случае обычно срабатывает еще и сарафанное радио.

Действенный способ с похожим эффектом – это репосты. Каждый пост, который размещается в Телеграм-канале, должен быть уникальным, то есть в других своих группах размещать его не нужно. При этом пишется пост всегда с мыслью о том, почему его могут захотеть репостить. Как и инвайтинг, этот способ бесплатной раскрутки проверен и обычно обеспечивает высокую конверсию.

В качестве идей для контента можно использовать лайфхаки, инструкции, мемы и разнообразные интересные истории. Все это привлекает аудиторию, тем самым продвижение Телеграм-канала становится проще.

Что такое инвайтинг и как его использовать

Когда говорят об Invite в Telegram, то имеют в виду возможность собрать потенциально заинтересованных в продукте или услуге пользователей социальной сети и пригласить их в канал для привлечения новых пользователей и расширения аудитории.

Регистрация по приглашениям является модной тенденцией при старте масштабных проектов.

Каким образом это происходит. Для начала необходимо произвести парсинг (сбор аудитории) целевых пользователей, это участники каналов и чатов, которых отбирают по различным критериям. Целевая аудитория подбирается в ручную или через софт по ключевым словам тематики. Сам процесс парсинга воспроизводится при помощи специализированного программного обеспечения.

Правильный подбор аудитории в данном случае очень важен, чтобы минимизировать количество жалоб и отписок. Инвайтинг предполагает собой, приобретение необходимого количества дополнительных аккаунтов для приглашения пользователей в Телеграм-канал. Такой метод продвижения Телеграм-канала демонстрирует высокую эффективность.

Еще один метод продвижения Телеграм-канала, идейно связанный с инвайтингом – это розыгрыш за подписку. Пользователи относятся к нему с высоким уровнем доверия, поскольку, это уже достаточно привычный формат, так что бесплатное продвижение в этом случае тоже хорошо срабатывает.

Правила участия обязательно должны быть четко сформулированными и понятными!

Другие способы бесплатной раскрутки

Посты с взаимным пиаром. Показывают высокий уровень эффективности по привлечению подписчиков. Те, кто интересуется, как набрать 1000 подписчиков в Телеграм, должны знать, что для такого способа необходимо использовать смежные бренды и экспертов, поскольку аудитория будет схожей.

Также раскрутка Телеграм-канала предполагает еще один способ взаимного пиара – совместные прямые эфиры. Трансляция с экспертом из смежной ниши дает перекрестный поток подписок, особенно если она грамотно организована. Можно использовать формат мастер-класса, ответов на вопросы, обсуждение актуальных тем и так далее. Можно сказать, что раскрутка Телеграм-канала 2022 года предполагает такой метод как один из самых актуальных.

Среди последних тенденций того, как раскрутить Телеграм-канал с нуля, используется еще один интересный способ – кейс в блоге или СМИ о том, как создавался канал, какова его идея и другое. Заинтересованность пользователей в этой теме очень высокая.

Таким образом, бесплатная раскрутка канала более чем реальна, но важно помнить, что перед тем, как к ней приступать, нужно заполнить канал, в нем должно быть хотя бы 5-10 публикаций.

Созданному каналу с интересным регулярным контентом нужно продвижение, чтобы аудитория смогла его найти.

Многие популярные каналы размещают посты с рекламой за деньги. Если не получается подобрать канал для продвижения по взаимному PR и есть бюджет, то можно заказать рекламный пост. Выбирать источник нужно по подписчикам и теме, чтобы попасть в интересы аудитории.

Каналы важно выбирать по аудитории: эффекта от такой рекламы не будет, и вашим подписчикам не понравится реклама каналов, которые будут далеки от вашей тематики и от их интересов.

Не стоит делать больше одного поста с пиаром в два-три дня, иначе пользователям надоест получать не полезные материалы, а рекламу.

Активно развивающийся сервис по продвижению в Телеграм – TG MOTION.

Телеграм-канал данного сервиса, ежедневно ведет полезный и интересный контент, тем самым динамично привлекает живую и активную аудиторию.

Успешная раскрутка Телеграм-канала, как и любое другое продвижение, – это стратегия, понимание целей и задач, ресурсы и некоторый бюджет. Помните, что Телеграм — площадка, которая ценит полезный, интересный и уникальный контент. Поэтому: сначала — идея, тема и контент, затем — продвижение.

Статья взята из данного источника: https://tgmotion.top...al_s_nulja.html

Сообщение отредактировал vasiliy111: Сегодня, 13:07