PROXYZZZ. Идеальные Прокси под Ваши задачи

PROXYZZZ - Профессиональные решения для обеспечения приватности
Проект proxyzzz создавался и продолжает развиваться профессиональной командой, которая лучше чем кто-либо знает потребности своих клиентов. Мы создали этот сервис для комфортной работы с email-рассылками, массовыми регистрациями в социальных сетях, а также другими направлениями, в которых требуются надежные и быстрые прокси-сервера.
Начиная с 2016 года наши сервисы доступны и для вас. Менее чем за год мы вырвались в лидеры рынка аренде прокси и продолжаем улучшаться и набирать обороты!
Типы прокси
Общие Прокси
- Не более 3 пользователей
- Уникальный модем для каждого прокси
- Ротация в рамках модема или всей локации
- От 275 ₽ в месяц или 9 ₽ в сутки
Приватные Прокси
- В одни руки
- Смена IP-адреса по API/ запросу/ссылке или расписанию
- Смена ОС по API/ запросу/ссылке или расписанию
- От 1100 ₽ в месяц или 37 ₽ в сутки
Арбитражные Прокси
- Каждое соединение – новый IP-адрес
- От 2200 ₽ в месяц или 73 ₽ в сутки
Наши преимущества
Стабильность
- Автоматическая диагностика и ремонт прокси
- IP-адреса устойчивые к блокировкам
- Равномерная нагрузка между модемами
Масштабность
- Доступны все локации РФ
- Расширенный пул IP-адресов
- Сбалансированный пул IP-адресов
- Более 1000 модемов в работе
Скорость работы
- Модемы 6 категории со скоростью до 300мб/сек и поддержкой агрегации частот
- Моментальная смена IP-адреса
Достоверность
- Поддержка SOCKS\HTTP(S) протоколов с расширенной настройкой анонимности
- Поддержка всех TCP/IP Stack (пассивный фингерпринг, стек, passive os fingerprint)
Гарантии
- Двойная компенсация за время без доступа к прокси
- Возврат средств по любой причине
- Оперативная техническая поддержка
Цены
- IPv4-адрес от 0.01р
- Соединение от 0.3р
- 1 мб/сек от 7р
- Прокси от 9р
Мы стремимся к тому, чтобы у клиентов была возможность использовать наши* прокси во всех специализированных программах, поэтому активно сотрудничаем с разработчиками ПО. Мы ценим любые идеи и предложения и стараемся максимально быстро реализовывать необходимый функционал.
Напишите нам, если вам есть что сказать.
Контакты
Сайт: https://proxyzzz.com/
Почта: info@proxyzzz.ru
Новости: https://t.me/proxyzzz
Бот: https://t.me/proxyzzzbot
*Сервис proxyzzz является посредником между клиентом (покупателем) и поставщиком прокси.