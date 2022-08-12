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PROXYZZZ. Идеальные Прокси под Ваши задачи

Автор темы proxyzzz, Вчера, 10:21

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#1 proxyzzz

proxyzzz

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Отправлено Вчера, 10:21

PROXYZZZ - Профессиональные решения для обеспечения приватности

Проект proxyzzz создавался и продолжает развиваться профессиональной командой, которая лучше чем кто-либо знает потребности своих клиентов. Мы создали этот сервис для комфортной работы с email-рассылками, массовыми регистрациями в социальных сетях, а также другими направлениями, в которых требуются надежные и быстрые прокси-сервера.

Начиная с 2016 года наши сервисы доступны и для вас. Менее чем за год мы вырвались в лидеры рынка аренде прокси и продолжаем улучшаться и набирать обороты!
 

Типы прокси

Общие Прокси


  • Не более 3 пользователей
  • Уникальный модем для каждого прокси
  • Ротация в рамках модема или всей локации
  • От 275 ₽ в месяц или 9 ₽ в сутки

Приватные Прокси


  • В одни руки
  • Смена IP-адреса по API/ запросу/ссылке или расписанию
  • Смена ОС по API/ запросу/ссылке или расписанию
  • От 1100 ₽ в месяц или 37 ₽ в сутки

Арбитражные Прокси


  • Каждое соединение – новый IP-адрес
  • От 2200 ₽ в месяц или 73 ₽ в сутки


Наши преимущества

Стабильность


  • Автоматическая диагностика и ремонт прокси
  • IP-адреса устойчивые к блокировкам
  • Равномерная нагрузка между модемами

Масштабность


  • Доступны все локации РФ
  • Расширенный пул IP-адресов
  • Сбалансированный пул IP-адресов
  • Более 1000 модемов в работе

Скорость работы


  • Модемы 6 категории со скоростью до 300мб/сек и поддержкой агрегации частот
  • Моментальная смена IP-адреса

Достоверность


  • Поддержка SOCKS\HTTP(S) протоколов с расширенной настройкой анонимности
  • Поддержка всех TCP/IP Stack (пассивный фингерпринг, стек, passive os fingerprint)

Гарантии


  • Двойная компенсация за время без доступа к прокси
  • Возврат средств по любой причине
  • Оперативная техническая поддержка

Цены


  • IPv4-адрес от 0.01р
  • Соединение от 0.3р
  • 1 мб/сек от 7р
  • Прокси от 9р


Мы стремимся к тому, чтобы у клиентов была возможность использовать наши* прокси во всех специализированных программах, поэтому активно сотрудничаем с разработчиками ПО. Мы ценим любые идеи и предложения и стараемся максимально быстро реализовывать необходимый функционал.

Напишите нам, если вам есть что сказать.


Контакты

Сайт: https://proxyzzz.com/
Почта: info@proxyzzz.ru

Новости: https://t.me/proxyzzz
Бот: https://t.me/proxyzzzbot


*Сервис proxyzzz является посредником между клиентом (покупателем) и поставщиком прокси.

 

 


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