EZmob - качественный трафик в больших количествах по всему миру

Привет всем,
Поскольку мы впервые на этом форуме, я подумал, что мы начнем с представления нашего эднетворка EZmob для всех, кто с нами ещё не знаком.
EZmob — это рекламная сеть с самообслуживанием (self-serve), которая позволяет медиабайерам, брендам, разработчикам приложений и владельцам веб-сайтов максимизировать своё присутствие и достигать своих маркетинговых целей в Интернете. Мы даём нашим рекламодателям возможность легко запускать рекламные кампании премиум-класса с помощью форматов Popunder, Push, Banner и Native для глобальной базы паблишеров.
Мы позаботимся о том, чтобы вы достигли своих целей с помощью лучших технологий Pop и Push, отличного %100-го человеческого, живого трафика и VIP-поддержки ваших кампаний в режиме реального времени. Присоединяйтесь к нам сегодня и продвигайте аффилиэйт предложения, установки приложений, арбитражные кампании и многое другое.
Вам идеально подойдёт платформа EZmob, если нужен большой объём трафика по конкурентоспособным ценам. Трафик - который может принести реальные результаты.
Возможности рекламодателя:
Модели ценообразования CPM, CPC
Помощь в достижении ваших CPA целей
Идеальный инвентарь для адалт, Nutra, мобильного контента, утилит
Продвигайте как десктопный, так и мобильный инвентарь
Быстрое одобрение кампаний
Протестируйте наш инвентарь и получите бонус в размере 5% на ваш первый депозит ИЛИ бонус в размере $50 на Ваш первый депозит в размере $250
Запустить кампанию на мин. ставки в размере 0,20 доллара США за тысячу показов для Pop и по цене 0,005 доллара США за клик (!) для Push
Оптимизируйте кампании с помощью подробных отчётов и применяйте микро-биддинг и автоматизацию кампаний.
Отслеживайте конверсии и применяйте правила для оптимизации.
Используйте блек/вайт листы
Круглосуточная поддержка клиентов через чат/скайп, электронную почту и тикет центр.
Форматы объявлений:
Попандеры
Push-реклама (Android, In-Push, Календарь)
Баннеры
Нативы
Если есть вопросы - я к вашим услугам.
Если нет вопросов - https://ezmob.com/in-fo переходите и пользуйтесь на здоровье
Команда EZmob
Сообщение отредактировал EZmob: Вчера, 14:10