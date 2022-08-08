EZmob - качественный трафик в больших количествах по всему миру

Отправлено Вчера, 13:48

Привет всем,

Поскольку мы впервые на этом форуме, я подумал, что мы начнем с представления нашего эднетворка EZmob для всех, кто с нами ещё не знаком.



EZmob — это рекламная сеть с самообслуживанием (self-serve), которая позволяет медиабайерам, брендам, разработчикам приложений и владельцам веб-сайтов максимизировать своё присутствие и достигать своих маркетинговых целей в Интернете. Мы даём нашим рекламодателям возможность легко запускать рекламные кампании премиум-класса с помощью форматов Popunder, Push, Banner и Native для глобальной базы паблишеров.



Мы позаботимся о том, чтобы вы достигли своих целей с помощью лучших технологий Pop и Push, отличного %100-го человеческого, живого трафика и VIP-поддержки ваших кампаний в режиме реального времени. Присоединяйтесь к нам сегодня и продвигайте аффилиэйт предложения, установки приложений, арбитражные кампании и многое другое.



Вам идеально подойдёт платформа EZmob, если нужен большой объём трафика по конкурентоспособным ценам. Трафик - который может принести реальные результаты.

Возможности рекламодателя:

Модели ценообразования CPM, CPC

Помощь в достижении ваших CPA целей

Идеальный инвентарь для адалт, Nutra, мобильного контента, утилит

Продвигайте как десктопный, так и мобильный инвентарь

Быстрое одобрение кампаний

Протестируйте наш инвентарь и получите бонус в размере 5% на ваш первый депозит ИЛИ бонус в размере $50 на Ваш первый депозит в размере $250

Запустить кампанию на мин. ставки в размере 0,20 доллара США за тысячу показов для Pop и по цене 0,005 доллара США за клик (!) для Push

Оптимизируйте кампании с помощью подробных отчётов и применяйте микро-биддинг и автоматизацию кампаний.

Отслеживайте конверсии и применяйте правила для оптимизации.

Используйте блек/вайт листы

Круглосуточная поддержка клиентов через чат/скайп, электронную почту и тикет центр.

Форматы объявлений:

Попандеры

Push-реклама (Android, In-Push, Календарь)

Баннеры

Нативы



Если есть вопросы - я к вашим услугам.

Если нет вопросов - https://ezmob.com/in-fo переходите и пользуйтесь на здоровье

Команда EZmob

Сообщение отредактировал EZmob: Вчера, 14:10