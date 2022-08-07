Кто покупал прогнозы на типс ру?

Отправлено Вчера, 19:20

Решил не много подработать на ставках. Азартно конечно, но на мой взгляд лучше чем казино. Всё – таки логика и плюс удача нужна нежели азартные игры. Так вот, честно говоря я еще не опытный в этом деле. Подскажите пожалуйста есть какие – то прогнозы на типс ру. Кто – нибудь пользовался вообще такими услугами и вообще работают ли ?