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Кто покупал прогнозы на типс ру?

Автор темы Konstaninn, Вчера, 19:20

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#1 Konstaninn

Konstaninn

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Отправлено Вчера, 19:20

Решил не много подработать на ставках. Азартно конечно, но на мой взгляд лучше чем казино. Всё – таки логика и плюс удача нужна нежели азартные игры. Так вот, честно говоря я еще не опытный в этом деле. Подскажите пожалуйста есть какие – то прогнозы на типс ру. Кто – нибудь пользовался вообще такими услугами и вообще работают ли ?


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