Перейти к содержимому

Фотография

Продвижение ваших проектов в телеграм

Автор темы serg2000, Вчера, 10:51

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 serg2000

serg2000

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0
Обычный

Отправлено Вчера, 10:51

Продвижение Telegram
Привлечение аудитории к вам в группу.
Авто-постинг по чатам.
ИНВАЙТ- добавление живой аудитории в ваш чат, группу. 
РАССЫЛКА- рассылаем по целевым юзерам ваше предолжение в личные сообщения. 
ПАРСИНГ- сбор активной аудитории с других чатов подобной вашей тематике. 
Парсинг - по комментариям с каналов
Парсинг - по ключевым словам с групп
Накрутка ботов в чат или канал- для старта проекта
Создание и наполнение чата.
Пиши в личныее сообщения телеграм https://t.me/sergweb21

 


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Реклама


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Разное...
  3. Реклама
  4. Правила форума