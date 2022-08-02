Продвижение ваших проектов в телеграм

Отправлено Вчера, 10:51

Продвижение Telegram

Привлечение аудитории к вам в группу.

Авто-постинг по чатам.

ИНВАЙТ- добавление живой аудитории в ваш чат, группу.

РАССЫЛКА- рассылаем по целевым юзерам ваше предолжение в личные сообщения.

ПАРСИНГ- сбор активной аудитории с других чатов подобной вашей тематике.

Парсинг - по комментариям с каналов

Парсинг - по ключевым словам с групп

Накрутка ботов в чат или канал- для старта проекта

Создание и наполнение чата.