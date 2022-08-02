Продвижение ваших проектов в телеграм

Продвижение Telegram
Привлечение аудитории к вам в группу.
Авто-постинг по чатам.
ИНВАЙТ- добавление живой аудитории в ваш чат, группу.
РАССЫЛКА- рассылаем по целевым юзерам ваше предолжение в личные сообщения.
ПАРСИНГ- сбор активной аудитории с других чатов подобной вашей тематике.
Парсинг - по комментариям с каналов
Парсинг - по ключевым словам с групп
Накрутка ботов в чат или канал- для старта проекта
Создание и наполнение чата.
Пиши в личныее сообщения телеграм https://t.me/sergweb21
там-там https://tt.me/serg2013