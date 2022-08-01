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Евадав пуш сетка

Автор темы Apurin, Сегодня, 08:50

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Сообщений в теме: 2

#1 Apurin

Apurin

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 08:50

Всем привет, скажите пожалуйста у кого какая цена за клик в евадав?

 


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#2 Zinovev

Zinovev

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 09:10

вообще у евы цена за клик очень дешевая


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#3 Warde

Warde

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 09:54

вообще у евы цена за клик очень дешевая

 

что бы цена за клик была шикарная у евы надо тогда просто делать сочный креатив


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