RexChanger.ru - Покупка/продажа криптовалюты

Отправлено Вчера, 20:41

RexChanger – онлайн сервис обмена популярных цифровых, электронных и фиатных валют.

Представительства в России, Турции, Финляндии.

Воспользовавшись системой, созданной на базе современного программного обеспечения, Вы можете по выгодному курсу, оперативно и безопасно произвести обменные операции по таким направлениям:

- Bitcoin (BTC)

- Ethereum (ETH)

- Tether USDT (TRC20)

- Visa/MasterCard (TRY)

- Visa/MasterCard (EUR)

- Сбер (RUB)

- Тинькофф (RUB)

- Qiwi (RUB)

- Visa/MasterCard (RUB)

- Наличные RUB/USD

Безопасность:

Особое внимание команда RexChanger.ru, уделила такому приоритетному для всех пользователей вопросу, как безопасность.

- Система на базе которой создан сайт обменного сервиса, содержит весь набор необходимых функций для удобной и безопасной конвертации наиболее распространенных видов электронных и цифровых валют.

- Установлен SSL (англ. Secure Sockets Layer — уровень защищённых cокетов), от ведущих разработчиков в направлении интернет безопасности (COMODO).

- Обменный сервис использует PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) (с англ. «стандарт безопасности индустрии платёжных карт») — стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт, разработанный Советом, учреждённым международными платёжными системами Visa, MasterCard, American Express, JCB и Discover.

- Сайт защищен от DDoS-атак, безопасный доступ к ресурсам и серверам DNS обеспечивают разработки компании Cloudflare.

Преимущества RexChanger:

1. Лучшие курсы на рынке.

2. Быстрота обмена.

3. Индивидуальная обработка каждой операции.

4. Отсутствие скрытых платежей и комиссий.

5. Прозрачность обмена и сопровождение сделки профессиональной службой поддержки.

6. Возможность заработка.

7. Программа лояльности.

8. Прием и отправка массовых p2p выплат.

API:

Бизнес клиенты имеют возможность интегрировать сервис RexChanger на свои ресурсы через API для осуществления ручных массовых выплат и приёма платежей по p2p.

Массовые выплаты

Пополняйте депозит через личный кабинет партнеров REXCHANGER или посредством API и отправляйте заявки на выполнение массовых выплат. Мы предлагаем лучшие условия на рынке.

Обменное API

Подключайте обменное API на Ваш сайт, принимайте платежи в криптовалюте и в фиате и получайте выплаты по выгонному курсу на указанные реквизиты.

Контакты:

Telegram: @RexChanger24

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