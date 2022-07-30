RexChanger.ru - Покупка/продажа криптовалюты

RexChanger – онлайн сервис обмена популярных цифровых, электронных и фиатных валют.
Представительства в России, Турции, Финляндии.
Воспользовавшись системой, созданной на базе современного программного обеспечения, Вы можете по выгодному курсу, оперативно и безопасно произвести обменные операции по таким направлениям:
- Bitcoin (BTC)
- Ethereum (ETH)
- Tether USDT (TRC20)
- Visa/MasterCard (TRY)
- Visa/MasterCard (EUR)
- Сбер (RUB)
- Тинькофф (RUB)
- Qiwi (RUB)
- Visa/MasterCard (RUB)
- Наличные RUB/USD
Безопасность:
Особое внимание команда RexChanger.ru, уделила такому приоритетному для всех пользователей вопросу, как безопасность.
- Система на базе которой создан сайт обменного сервиса, содержит весь набор необходимых функций для удобной и безопасной конвертации наиболее распространенных видов электронных и цифровых валют.
- Установлен SSL (англ. Secure Sockets Layer — уровень защищённых cокетов), от ведущих разработчиков в направлении интернет безопасности (COMODO).
- Обменный сервис использует PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) (с англ. «стандарт безопасности индустрии платёжных карт») — стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт, разработанный Советом, учреждённым международными платёжными системами Visa, MasterCard, American Express, JCB и Discover.
- Сайт защищен от DDoS-атак, безопасный доступ к ресурсам и серверам DNS обеспечивают разработки компании Cloudflare.
Преимущества RexChanger:
1. Лучшие курсы на рынке.
2. Быстрота обмена.
3. Индивидуальная обработка каждой операции.
4. Отсутствие скрытых платежей и комиссий.
5. Прозрачность обмена и сопровождение сделки профессиональной службой поддержки.
6. Возможность заработка.
7. Программа лояльности.
8. Прием и отправка массовых p2p выплат.
API:
Бизнес клиенты имеют возможность интегрировать сервис RexChanger на свои ресурсы через API для осуществления ручных массовых выплат и приёма платежей по p2p.
Массовые выплаты
Пополняйте депозит через личный кабинет партнеров REXCHANGER или посредством API и отправляйте заявки на выполнение массовых выплат. Мы предлагаем лучшие условия на рынке.
Обменное API
Подключайте обменное API на Ваш сайт, принимайте платежи в криптовалюте и в фиате и получайте выплаты по выгонному курсу на указанные реквизиты.
Контакты:
Telegram: @RexChanger24
E-mail: info@rexchanger.ru
Online chat
Сайт: rexchanger.ru