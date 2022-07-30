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RexChanger.ru - Покупка/продажа криптовалюты

Автор темы RexChanger, Вчера, 20:41

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#1 RexChanger

RexChanger

    Новичок

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Отправлено Вчера, 20:41

 
 
RexChanger – онлайн сервис обмена популярных цифровых, электронных и фиатных валют. 
 
Представительства в России, Турции, Финляндии.
 
Воспользовавшись системой, созданной на базе современного программного обеспечения, Вы можете по выгодному курсу, оперативно и безопасно произвести обменные операции по таким направлениям: 
 
- Bitcoin (BTC) 
- Ethereum (ETH) 
- Tether USDT (TRC20) 
- Visa/MasterCard (TRY) 
- Visa/MasterCard (EUR) 
- Сбер (RUB) 
- Тинькофф (RUB) 
- Qiwi (RUB) 
- Visa/MasterCard (RUB) 
- Наличные RUB/USD 
 
 
Безопасность:
Особое внимание команда RexChanger.ru, уделила такому приоритетному для всех пользователей вопросу, как безопасность. 
 
- Система на базе которой создан сайт обменного сервиса, содержит весь набор необходимых функций для удобной и безопасной конвертации наиболее распространенных видов электронных и цифровых валют. 
- Установлен SSL (англ. Secure Sockets Layer — уровень защищённых cокетов), от ведущих разработчиков в направлении интернет безопасности (COMODO). 
- Обменный сервис использует PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) (с англ. «стандарт безопасности индустрии платёжных карт») — стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт, разработанный Советом, учреждённым международными платёжными системами Visa, MasterCard, American Express, JCB и Discover. 
- Сайт защищен от DDoS-атак, безопасный доступ к ресурсам и серверам DNS обеспечивают разработки компании Cloudflare. 
 
 
Преимущества RexChanger:
 
1. Лучшие курсы на рынке. 
2. Быстрота обмена. 
3. Индивидуальная обработка каждой операции. 
4. Отсутствие скрытых платежей и комиссий. 
5. Прозрачность обмена и сопровождение сделки профессиональной службой поддержки. 
6. Возможность заработка. 
7. Программа лояльности. 
8. Прием и отправка массовых p2p выплат. 
 
 
API:
 
Бизнес клиенты имеют возможность интегрировать сервис RexChanger на свои ресурсы через API для осуществления ручных массовых выплат и приёма платежей по p2p. 
 
Массовые выплаты
Пополняйте депозит через личный кабинет партнеров REXCHANGER или посредством API и отправляйте заявки на выполнение массовых выплат. Мы предлагаем лучшие условия на рынке. 
 
Обменное API
Подключайте обменное API на Ваш сайт, принимайте платежи в криптовалюте и в фиате и получайте выплаты по выгонному курсу на указанные реквизиты. 
 
Контакты:
Telegram: @RexChanger24 
Online chat 
Сайт: rexchanger.ru

 


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