Делаем от 5000 рублей на БОНУСХАНТИНГЕ

Отправлено Сегодня, 18:29

Приветствую, мои дорогие бонусхантеры, сразу к теме

Хочу поделиться схемой, как можно сделать +500% к депу,

или получить 5000 - 10000 бонусных рублей, которые можно вывести без депов

Я давно играю в разных казиках, сливал в касиноХ, плей фортуне,

слил в них больше 500к, перешел на драгон (поднял там 78к и они меня забанили якобы за мультиакк),

потом играл на стейке, начал абузить всевозможные фрибеты и наткнулся на 1вин

Ссылка на 1win - https://1wiji.top/

Привлек меня просто охуительно удобный интерфейс и его возможности,

всего в 1 приложении есть Ставки | Казик | Авиатор | Плинко и много чего еще

Так вот, 1вин сейчас очень жестко пиарится

и имеет самую сочную бонусную программу из всех топ казиков:

1) 5000 рублей за установку приложения на телефон

2) 500% к первому депозиту

3) 30% кэшбек на казино слоты

(ЕБ-НЕШЬ-СЯ)

Пример:

Вносите 1000 рублей. Получаете 5000 на бонусный счет

Отыгрывайте по минимальной ставке в любом слоте,

эта сумма переходит на основной баланс и их можно сразу вывести

Или же делаете ставки с бонусного счета на ординарные события с кф 3+

Если ставка заходит, вся сумма ставки переходит на основной баланс

Их так же можно сразу вывести

Ежедневные деньги ЗДЕСЬ - https://1wiji.top/free-money

Никакой верификации и паспорта они не требуют, а это важно,

тем более если вам нет 18 лет, как и мне

Думаю понятно почему казик имеет такие бонусные программы)

Чтобы вы почувствовали насколько легко могут достаться деньги

Так что, не заигрывайтесь, сразу выводите)

Спасибо за прочтение, а все деньги которые я получил на халяву,

потом я удачно через время задепал и слил почти все))

Бабки вывели за 15 минут)

Всем удачи, ждите новых схем)