Перейти к содержимому

Фотография

Делаем от 5000 рублей на БОНУСХАНТИНГЕ

Автор темы adzep, Сегодня, 18:29

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 adzep

adzep

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 18:29

Приветствую, мои дорогие бонусхантеры, сразу к теме

 

Хочу поделиться схемой, как можно сделать +500% к депу, 

или получить 5000 - 10000 бонусных рублей, которые можно вывести без депов 

 

Я давно играю в разных казиках, сливал в касиноХ, плей фортуне,

слил в них больше 500к, перешел на драгон (поднял там 78к и они меня забанили якобы за мультиакк),

потом играл на стейке, начал абузить всевозможные фрибеты и наткнулся на 1вин

 

Ссылка на 1win - https://1wiji.top/

 

Привлек меня просто охуительно удобный интерфейс и его возможности,

всего в 1 приложении есть Ставки | Казик | Авиатор | Плинко и много чего еще 

 

Так вот, 1вин сейчас очень жестко пиарится 

и имеет самую сочную бонусную программу из всех топ казиков:

 

1) 5000 рублей за установку приложения на телефон

2) 500% к первому депозиту

3) 30% кэшбек на казино слоты 

 

(ЕБ-НЕШЬ-СЯ)

 

Пример: 

Вносите 1000 рублей. Получаете 5000 на бонусный счет

Отыгрывайте по минимальной ставке в любом слоте, 

эта сумма переходит на основной баланс и их можно сразу вывести 

 

Или же делаете ставки с бонусного счета на ординарные события с кф 3+ 

Если ставка заходит, вся сумма ставки переходит на основной баланс 

Их так же можно сразу вывести 

 

Ежедневные деньги ЗДЕСЬ - https://1wiji.top/free-money

 

Никакой верификации и паспорта они не требуют, а это важно, 

тем более если вам нет 18 лет, как и мне 

 

Думаю понятно почему казик имеет такие бонусные программы) 

Чтобы вы почувствовали насколько легко могут достаться деньги 

Так что, не заигрывайтесь, сразу выводите) 

 

Спасибо за прочтение, а все деньги которые я получил на халяву, 

потом я удачно через время задепал и слил почти все))

 

Бабки вывели за 15 минут) 

Всем удачи, ждите новых схем)

 

 н.PNG

 

 

 

 


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Реклама


Количество пользователей, читающих эту тему: 6

1 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей


  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Разное...
  3. Реклама
  4. Правила форума