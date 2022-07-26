Делаем от 5000 рублей на БОНУСХАНТИНГЕ

Приветствую, мои дорогие бонусхантеры, сразу к теме
Хочу поделиться схемой, как можно сделать +500% к депу,
или получить 5000 - 10000 бонусных рублей, которые можно вывести без депов
Я давно играю в разных казиках, сливал в касиноХ, плей фортуне,
слил в них больше 500к, перешел на драгон (поднял там 78к и они меня забанили якобы за мультиакк),
потом играл на стейке, начал абузить всевозможные фрибеты и наткнулся на 1вин
Ссылка на 1win - https://1wiji.top/
Привлек меня просто охуительно удобный интерфейс и его возможности,
всего в 1 приложении есть Ставки | Казик | Авиатор | Плинко и много чего еще
Так вот, 1вин сейчас очень жестко пиарится
и имеет самую сочную бонусную программу из всех топ казиков:
1) 5000 рублей за установку приложения на телефон
2) 500% к первому депозиту
3) 30% кэшбек на казино слоты
(ЕБ-НЕШЬ-СЯ)
Пример:
Вносите 1000 рублей. Получаете 5000 на бонусный счет
Отыгрывайте по минимальной ставке в любом слоте,
эта сумма переходит на основной баланс и их можно сразу вывести
Или же делаете ставки с бонусного счета на ординарные события с кф 3+
Если ставка заходит, вся сумма ставки переходит на основной баланс
Их так же можно сразу вывести
Ежедневные деньги ЗДЕСЬ - https://1wiji.top/free-money
Никакой верификации и паспорта они не требуют, а это важно,
тем более если вам нет 18 лет, как и мне
Думаю понятно почему казик имеет такие бонусные программы)
Чтобы вы почувствовали насколько легко могут достаться деньги
Так что, не заигрывайтесь, сразу выводите)
Спасибо за прочтение, а все деньги которые я получил на халяву,
потом я удачно через время задепал и слил почти все))
Бабки вывели за 15 минут)
Всем удачи, ждите новых схем)