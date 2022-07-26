Telegram Первонах - скрипт на PHP

Отправлено Сегодня, 08:19

Telegram Первонах - оставляет первый комментарий под новыми постами из указанных каналов. Будьте уверены, что Ваш комментарий будет самым первым. Если вы будете комментировать популярные каналы, то сможете охватить огромную аудиторию. Скрипт может отправлять комментарии как от вашего лица, так и от лица канала (вы должны быть его администратором).

Скрипт на чистом PHP, совсем не кушает памяти, сойдёт даже самый дешёвый хостинг за 50 рублей в месяц. Так же скрипт прекрасно работает даже из папки, тоесть можно в существующем каталоге сайта просто создать папку "bot" и поместить туда скрипт.

Комментатор работает на полном пассиве - настроил и забыл. Идеальное решение для привлечения трафика. Вы можете ставить безлимитное количество таких ботов на свой хостинг или сервер. Каждый из ботов может комментировать неограниченное количество каналов, которые вы укажите в настройках.

Имеется полноценная статья, как работать с данной программой и зарабатывать хорошие деньги. Так же в ней можете прочесть то, как никогда не словить бан. Посмотреть статью

Зачем это всё надо?

- Привлечение тонн трафика

- Поддержка со стороны разработчика

- Постоянные обновления

- Быстрая и простая установка

- Один раз настроил и забыл

- Работа с нескольких скриптов одновременно, с разными аккаунтами, с разными каналами

Системные требования:

- Хостинг или VPS

- PHP 8 и выше

Условия покупки:

- Цена 2990 рублей

- Согласен на гаранта

- После покупки Вы получите актуальный скрипт в закодированном виде и бессрочный лицензионный ключ

Купить:

- Написать в Телеграм: @mister_crabs_official