✎ Отрисовка у Васи Рогова

Отправлено Вчера, 17:06





Сервис отрисовки документов у Васи Рогова

Шаблоны собственного изготовления в разрешении до 300 dpi

Опыт работы с векторной и растровой графикой более 3 лет

Инструменты компьютерной криминалистики (форензики) для анализа текстур



Бесплатная консультация

Система скидок для постоянных и оптовых заказов



Готовность к сложным нестандартным заказам

Постоянная открытость к сотрудничеству



Индивидуальный и тщательный подход

Общение напрямую с отрисовщиком

Постоянная обратная связь



Отсутствие следов графических редакторов

Очистка или подмена метаданных (EXIF)



Никакой предоплаты

Оплата только по факту выполненной работы



Контакты и новости

t.me/vasya_rogov1 (https://t.me/vasya_rogov1)

t.me/vasya_rogov2 (https://t.me/vasya_rogov2)

Сообщение отредактировал rogov: Вчера, 17:14