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✎ Отрисовка у Васи Рогова

Автор темы rogov, Вчера, 17:03

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#1 rogov

rogov

    Новичок

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Отправлено Вчера, 17:06

vasya-rogov1.png

Сервис отрисовки документов у Васи Рогова
Шаблоны собственного изготовления в разрешении до 300 dpi
Опыт работы с векторной и растровой графикой более 3 лет
Инструменты компьютерной криминалистики (форензики) для анализа текстур

Бесплатная консультация
Система скидок для постоянных и оптовых заказов

Готовность к сложным нестандартным заказам
Постоянная открытость к сотрудничеству

Индивидуальный и тщательный подход
Общение напрямую с отрисовщиком
Постоянная обратная связь

Отсутствие следов графических редакторов
Очистка или подмена метаданных (EXIF)

Никакой предоплаты
Оплата только по факту выполненной работы

Контакты и новости
t.me/vasya_rogov1 (https://t.me/vasya_rogov1)
t.me/vasya_rogov2 (https://t.me/vasya_rogov2)


Сообщение отредактировал rogov: Вчера, 17:14

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