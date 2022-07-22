✎ Отрисовка у Васи Рогова

Сервис отрисовки документов у Васи Рогова
Шаблоны собственного изготовления в разрешении до 300 dpi
Опыт работы с векторной и растровой графикой более 3 лет
Инструменты компьютерной криминалистики (форензики) для анализа текстур
Бесплатная консультация
Система скидок для постоянных и оптовых заказов
Готовность к сложным нестандартным заказам
Постоянная открытость к сотрудничеству
Индивидуальный и тщательный подход
Общение напрямую с отрисовщиком
Постоянная обратная связь
Отсутствие следов графических редакторов
Очистка или подмена метаданных (EXIF)
Никакой предоплаты
Оплата только по факту выполненной работы
Контакты и новости
t.me/vasya_rogov1 (https://t.me/vasya_rogov1)
t.me/vasya_rogov2 (https://t.me/vasya_rogov2)
Сообщение отредактировал rogov: Вчера, 17:14