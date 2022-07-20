Affiniate – финансовая партнерская программа брокера Finrooms

Отправлено Сегодня, 14:07

Affiniate – партнерская программа от брокера Finrooms. Мы знаем, как монетизировать ваш трафик – присоединитесь к сообществу партнеров Affiniate, одного из наиболее перспективных проектов 2022 года в сфере affiliate маркетинга.

Трейдинговая платформа нового поколения Finrooms идеально подходит как для профессионалов, так и для новых пользователей без опыта. Привлекайте трейдеров, отслеживайте их прогресс и выводите свой доход наиболее удобным способом.

Преимущества Affiniate:

Высокий уровень комиссии – до 60% RevShare

Детальная статистика об активности трейдеров в режиме реального времени

Высокие показатели конверсии и удержания трейдеров

Разнообразные способы вывода дохода

Возможность ежедневных выплат по запросу

Промо материалы на 4 языках и возможность сделать промо на заказ

Профессиональная круглосуточная служба поддержки

Для партнеров Affiniate доступны 2 тарифа. Вы сможете регулярно получать высокий процент от дохода Finrooms:

Привлекая до 20 уникальных FTDs за месяц, вы получаете 50% RevShare

Привлекая 20 и более уникальных FTDs за месяц, вы получаете 60% RevShare

Кроме того, мы предлагаем бонусы и особые условия для наиболее активных партнеров. Станьте частью партнерского сообщества Affiniate и начните зарабатывать уже сегодня!

Ссылка на регистрацию в партнерской программе Affiniate: https://affiniate.af....com/v2/sign/up