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Affiniate – финансовая партнерская программа брокера Finrooms

Автор темы Affiniate, Сегодня, 14:07

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#1 Affiniate

Affiniate

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Отправлено Сегодня, 14:07

Affiniate – партнерская программа от брокера Finrooms. Мы знаем, как монетизировать ваш трафик – присоединитесь к сообществу партнеров Affiniate, одного из наиболее перспективных проектов 2022 года в сфере affiliate маркетинга.

 

Трейдинговая платформа нового поколения Finrooms идеально подходит как для профессионалов, так и для новых пользователей без опыта. Привлекайте трейдеров, отслеживайте их прогресс и выводите свой доход наиболее удобным способом.

 

Преимущества Affiniate:

  • Высокий уровень комиссии – до 60% RevShare
  • Детальная статистика об активности трейдеров в режиме реального времени
  • Высокие показатели конверсии и удержания трейдеров
  • Разнообразные способы вывода дохода
  • Возможность ежедневных выплат по запросу
  • Промо материалы на 4 языках и возможность сделать промо на заказ
  • Профессиональная круглосуточная служба поддержки

Для партнеров Affiniate доступны 2 тарифа. Вы сможете регулярно получать высокий процент от дохода Finrooms:

  • Привлекая до 20 уникальных FTDs за месяц, вы получаете 50% RevShare
  • Привлекая 20 и более уникальных FTDs за месяц, вы получаете 60% RevShare

Кроме того, мы предлагаем бонусы и особые условия для наиболее активных партнеров. Станьте частью партнерского сообщества Affiniate и начните зарабатывать уже сегодня!

 

Ссылка на регистрацию в партнерской программе Affiniate: https://affiniate.af....com/v2/sign/up


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