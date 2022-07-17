EPROFIT – сервис пополнения рекламных сетей

Отправлено Сегодня, 09:28

Вам нужно пополнить рекламную сеть? Для этого можно использовать сервис EPROFIT. Он позволяет не только внести деньги, но также и получить отличный бонус! Теперь нет необходимости следить за средствами в каждом отдельном рекламном кабинете, все можно сделать в одном месте.



Система работает следующим образом:



1. Пополняется личный кабинет EPROFIT.

2. Средства распределяются среди рекламных сетей.



Это позволяет активно работать с разными платформами. Среди плюсов EPROFIT можно выделить:



1. Бонусы. На любое пополнение рекламного бюджета предлагается дополнительное вознаграждение.



ВК таргет +15%

ВК маркет-платформа +10% в зависимости от оборота

МТ 1к1 сразу и +5-10% по итогу месяца в зависимости от оборота

Тикток комиссия -10%



2. Скорость модерации. Рекламные кампании проходят проверку в кратчайшие сроки.

3. Быстрые переводы. Вы сможете переводить средства между сетями в кратчайшие сроки.

4. Безопасность. Никакие данные не будут переданы третьим лицам.

5. Способы оплаты. Можно выбрать различные платежные системы для пополнения.



Сервис предлагает объединить в одном месте все рекламные кампании клиента для большего удобства. Помимо этого, при выводе средств с ряда партнерских программ, можно получить дополнительный бонус на депозит.



На данный момент EPROFIT можно назвать одной из лучших площадок, которая предоставляет услуги пополнения рекламных кабинетов.



Контакты:

Телеграм: @eprofit