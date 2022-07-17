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EPROFIT – сервис пополнения рекламных сетей

Автор темы Eprofit, Сегодня, 09:28

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#1 Eprofit

Eprofit

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Отправлено Сегодня, 09:28

Вам нужно пополнить рекламную сеть? Для этого можно использовать сервис EPROFIT. Он позволяет не только внести деньги, но также и получить отличный бонус! Теперь нет необходимости следить за средствами в каждом отдельном рекламном кабинете, все можно сделать в одном месте.

Система работает следующим образом:

1. Пополняется личный кабинет EPROFIT.
2. Средства распределяются среди рекламных сетей.

Это позволяет активно работать с разными платформами. Среди плюсов EPROFIT можно выделить:

1. Бонусы. На любое пополнение рекламного бюджета предлагается дополнительное вознаграждение.

ВК таргет +15%
ВК маркет-платформа +10% в зависимости от оборота
МТ 1к1 сразу и +5-10% по итогу месяца в зависимости от оборота
Тикток комиссия -10%

2. Скорость модерации. Рекламные кампании проходят проверку в кратчайшие сроки.
3. Быстрые переводы. Вы сможете переводить средства между сетями в кратчайшие сроки.
4. Безопасность. Никакие данные не будут переданы третьим лицам.
5. Способы оплаты. Можно выбрать различные платежные системы для пополнения.

Сервис предлагает объединить в одном месте все рекламные кампании клиента для большего удобства. Помимо этого, при выводе средств с ряда партнерских программ, можно получить дополнительный бонус на депозит.

На данный момент EPROFIT можно назвать одной из лучших площадок, которая предоставляет услуги пополнения рекламных кабинетов.

Контакты:
Телеграм: @eprofit

 


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