TELEGRAM - ТОП 3 уникальных сервиса для раскрутки канала, группы

Отправлено Вчера, 21:55

Приветствую!



Здесь вы узнаете о лучших сервисах для раскрутки Telegram каналов.



Telegram популярная социальная сеть и её востребованность растёт с каждым днём!

Поэтому не тяните с раскруткой, пока это доступно!

Ниже вы увидите несколько сервисов, которыми вы сможете накрутить на Telegram канал (можно несколько каналов) подписчиков, лайки, просмотры, комментарии.

И всё это от реальных и живых людей!





Приступим:





https://vkserfing.ru - только живые подписчики и активные просмотры публикаций на канале/группе.

Есть комплексная накрутка.



Прайс:









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http://bosslike.ru - и живые, и боты. Можно накрутить любой вариант или сразу оба.

Оплату за действия ставите сами, но есть минималка (смотрите ниже).



Прайс:









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https://turbotext.ru - это не сервис, это биржа.

Тут вы сможете создать практически любое законное задание)

Идеально подходит для заказа живых комментариев. А также можно заказывать целый ряд действий, к примеру: исполнителю нужно подписаться на канал и просмотреть несколько публикаций с обязательным проставлением лайков и написанием положительных комментариев.

Но также можете придумать любое другое задание для исполнителей.



Прайс:



Тут нету фиксированных цен, вы сами решаете сколько заплатить исполнителю.









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Ну вот вообще-то все сайты для раскрутки ваших каналов и групп в Telegram!

Оставляйте свои комментарии и вопросы в данной теме.

Успешной вам раскрутки!