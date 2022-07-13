TELEGRAM - ТОП 3 уникальных сервиса для раскрутки канала, группы

Приветствую!
Здесь вы узнаете о лучших сервисах для раскрутки Telegram каналов.
Telegram популярная социальная сеть и её востребованность растёт с каждым днём!
Поэтому не тяните с раскруткой, пока это доступно!
Ниже вы увидите несколько сервисов, которыми вы сможете накрутить на Telegram канал (можно несколько каналов) подписчиков, лайки, просмотры, комментарии.
И всё это от реальных и живых людей!
Приступим:
https://vkserfing.ru - только живые подписчики и активные просмотры публикаций на канале/группе.
Есть комплексная накрутка.
Прайс:
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http://bosslike.ru - и живые, и боты. Можно накрутить любой вариант или сразу оба.
Оплату за действия ставите сами, но есть минималка (смотрите ниже).
Прайс:
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https://turbotext.ru - это не сервис, это биржа.
Тут вы сможете создать практически любое законное задание)
Идеально подходит для заказа живых комментариев. А также можно заказывать целый ряд действий, к примеру: исполнителю нужно подписаться на канал и просмотреть несколько публикаций с обязательным проставлением лайков и написанием положительных комментариев.
Но также можете придумать любое другое задание для исполнителей.
Прайс:
Тут нету фиксированных цен, вы сами решаете сколько заплатить исполнителю.
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Ну вот вообще-то все сайты для раскрутки ваших каналов и групп в Telegram!
Оставляйте свои комментарии и вопросы в данной теме.
Успешной вам раскрутки!