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Сервис для тьюторов и инфобизнесменов

Автор темы GetLMS, Вчера, 16:21

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#1 GetLMS

GetLMS

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    Россия, Москва
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Отправлено Вчера, 16:21

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LMS - Learning Management System - Система дистанционного обучения

 

Сервис дает возможность с помощью конструктора создать курс/тренинг.

  • Реализовать многоуровневую структуру курса;
  • Создать задания разных типов;
  • Добавить сертификат, который получит пользователь после обучения;
  • Подключить свой аккаунт платежной системы и продавать свои знания;

На выходе у Вас будет:

  • Сайт с курсом, на котором Ваши пользователи смогут зарегистрироваться, купить курс/тренинг и обучаться
  • Приложение под Android, чтобы пользователи могли обучаться где угодно

Подробнее ознакомиться можно на https://getlms.ru, либо сразу зарегистрироваться https://cp.getlms.online/registration

 

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Сообщение отредактировал GetLMS: Вчера, 16:24

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