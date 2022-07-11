Сервис для тьюторов и инфобизнесменов

LMS - Learning Management System - Система дистанционного обучения
Сервис дает возможность с помощью конструктора создать курс/тренинг.
- Реализовать многоуровневую структуру курса;
- Создать задания разных типов;
- Добавить сертификат, который получит пользователь после обучения;
- Подключить свой аккаунт платежной системы и продавать свои знания;
На выходе у Вас будет:
- Сайт с курсом, на котором Ваши пользователи смогут зарегистрироваться, купить курс/тренинг и обучаться
- Приложение под Android, чтобы пользователи могли обучаться где угодно
Подробнее ознакомиться можно на https://getlms.ru, либо сразу зарегистрироваться https://cp.getlms.online/registration
Сообщение отредактировал GetLMS: Вчера, 16:24