Ежедневные 10$ к выводу на бонусе Forex брокера без риска! | Июль 2022

Доброго времени суток уважаемые форумчане!

Не секрет, что среди Форекс брокеров, огромная конкуренция. Каждый из них на своем поприще, хочет выглядеть как можно более привлекательнее перед остальными. Поэтому, для завоевания клиента, брокеры идут на всевозможно “вкусные” предложения, начиная от низких спредов/комиссий и заканчивая всевозможными бонусными программами. На бонусной программе одного из таких брокеров, мы и будем зарабатывать деньги с нулевыми (!) рисками.

Как известно на сегодняшний день, практически каждый брокер предлагает свою бонусную программу, но далеко не каждый нам подходит. Большинство бонусных программ брокеров построены на иллюзии того, что якобы, можно удвоить/утроить (плюс 100% - 200%) свой депозит получив на него бонус. Но это не так. У 99% брокеров бонус не участвует в просадке.

Приведу пример таких брокеров: вы регистрируетесь у брокера который заявляет, что предоставляет бонус на первый (или на каждый последующий) депозит 100%. Пополняете счет на 100USD. Далее, брокер начисляет вам на депозит еще 100USD в качестве бонуса. Итого, баланс вашего счета становится 200USD.

Теперь вы совершаете сделки. Но если ваш депозит становится ниже 100USD, то бонус автоматически списывается. Ваш баланс становиться 0USD. Так что, по факту, начисленный вам бонус 100USD — это только циферки на экране дающие иллюзию, что ваш депозит стал больше.

Все дело в том, что, такой бонус не участвует в просадке, и как только просадка становится равной вашему стартовому депозиту (сумма пополнения), бонус автоматически списывается. Вот такая арифметика.

Нас же интересует только тот брокер, у которого бонусная программа участвует в просадке.

Что это значит?

Когда вы пополняете счет и активируете бонус (например 25%), то начисленная в качестве бонуса сумма не сгорает при просадке. На примере это выглядит так:

—вы пополнили счет на 100USD, затем активировали бонус 25%. Теперь баланс вашего счета 125USD, и максимальная просадка может доходить уже не до 100USD (ваш депозит), а почти до 125USD.

Таким образом, если мы откроем два счета у такого брокера, оба из них пополним на 100USD, затем, на каждом счете активируем бонус 25%(размер бонуса взят как пример), итого, у нас станет два счета по 125USD.

Теперь нам нужно открыть на одном счете сделку BUY, а на другом сделку SELL, и просто дождавшись полного слива одного из счетов, второй закрыть с прибылью.

Что мы получаем в итоге: первый счет после слива стал 0USD, второй счет вырос на 125USD, и соответственно, его баланс стал 250USD. Теперь выводим средства от брокера, с нас списывают бонус 25% (25USD), итого, мы получаем 225USD на кошелек, а чистая прибыль составляет 25USD.

Почему брокер списывает бонус только с одного счета?

А потому что, второй счет был слит и бонус второго счета так же слит, т.к. этот бонус участвует в просадке. Вся прибыль перетекла на второй счет вместе с бонусом.

На деле, нужно соблюдать ряд определенных правил, чтобы с вас не списали начисленные бонусы. В мануале я описываю пошаговый план действий, от начала и до вывода средств от брокера.

Детали схемы:

—стартовая сумма для реализации схемы: 66USD. Стартовая сумма — это не вложения, это сумма которую вы "прокрутите" для реализации бонуса к выводу на платежную систему. Данная сумма всегда (!) доступна к выводу на ПС, и не при каких обстоятельствах не уменьшается, не может быть утеряна или списана брокером! Рисков по схеме нет, т.к. мы не нарушаем регламент брокера! Фактически, вы не вкладываете, а — временно вносите на свои счета 66USD, с гарантированным возвратом в любой момент.

—доход с одной операции по реализации бонуса, 9.50USD. В среднем, для этого требуется менее суток. В мануале рассматриваются инструменты с высокой волатильностью, а так же дополнительные тех. методы для быстрой реализации.

—навыки в сфере трейдинга не потребуются, где и когда открыть две сделки, подробно описывается в руководстве. Схему сможет реализовать любой человек, даже никогда не сталкивавшийся с направлением финансовых рынков.

—входит моя пошаговая поддержка, в которой я тщательно проверяю каждый выполняемый пункт по схеме, чем довожу вас до реального результата.

—схема полностью Белая.

—В руководстве подробно изложена необходимая информация со скринами каждого шага, а так же часть информации по скрытым настройкам предоставляется только в моей поддержке, мануал информативно разбит на две части. Таким образом, у вас не составит труда все настроить в кратчайшие сроки с моей помощью. Для реализации схемы достаточно изучить мануал и следовать моим рекомендациям.

В текущей версии мануала, мы реализуем ежедневный стабильный доход с бонусов, 10USD. Ежедневно, и без особых усилий.

В ближайшем будущем, выйдут последующие версии мануала, в которых дневной доход с бонусов будет гораздо выше, но и реализация, сложнее чем здесь. Однако, как обычно, я опишу реализацию пошагово и доступно для каждого. Следующая версия руководства выйдет немного позже.

Стоимость: 1000 руб.

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