Franklin.Exchange - надежный обменник электронных валют

Отправлено Сегодня, 13:32

Команда Franklin Exchange приветствует Вас!

Franklin Exchange – это надежный сервис для обмена электронных валют, позволяющий в самые краткие сроки конвертировать Ваши средства.

Мы ценим наших клиентов и поможем сохранить Ваше время, проведя доступные финансовые операции с помощью комфортного сервиса и качественного обслуживания.

Мы предоставляем различные направления обменов по большинству популярных электронных валют!

Tether TRC-20 USDT;

Tether ERC-20 USDT;

USDC ERC-20 USDC;

USDC TRC-20 USDC;

Webmoney USD

Если на сайте не представлена нужная Вам электронная валюта - пожалуйста, обратитесь в службу технической поддержки. Наша команда открыта к расширению возможностей сервиса Franklin Exchange и с радостью обсудит индивидуальные запросы.

Поддерживаемые Электронные платежные системы:

Capitalist USD;

WMZ;

AdvCash USD;

PayPal USD;

PAYEER USD;

Perfect Money USD.

В дальнейшем мы будем расширять разнообразие валют для обмена по Вашим заявкам.

Условия работы с нами:

Среднее время обработки заявки 10 минут. Мы даем возможность работать как с крупными, так и с совсем небольшими суммами. Обслуживание производится менеджерами в ручном режиме и мы всегда на связи с нашими клиентами;

Гарантированное поступление средств во время рабочего дня;

Актуальный курс обмена электронных валют;

Представлено более 30 различных валют для обмена;

Собственные средства по всем направлениям в резервах. Бюджет компании и уникальная система обслуживания позволяет предоставлять для наших клиентов только самые выгодные условия по обмену;

Упрощенная система верификации;

Возможность создать уникальные сделки под ваши нужды по запросу;

Программа лояльности, спецпредложения и партнерская программа.

Команда сервиса ставит на первое место интересы клиента. Мы заботимся о конфиденциальности Ваших данных. Личные данные, которые клиенты вводят на этапе оформления заявки надежно шифруются с помощью SSL-сертификата️

Готовы помочь Вам с 10:00 до 22:00 (GMT+3)

Наш e-mail: benjamin@franklin.exchange