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Franklin.Exchange - надежный обменник электронных валют

Автор темы Franklin Exchange, Сегодня, 13:32

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Franklin Exchange

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Отправлено Сегодня, 13:32

Команда Franklin Exchange приветствует Вас!
 
Franklin Exchange – это надежный сервис для обмена электронных валют, позволяющий в самые краткие сроки конвертировать Ваши средства.
Мы ценим наших клиентов и поможем сохранить Ваше время, проведя доступные финансовые операции с помощью комфортного сервиса и качественного обслуживания.
 
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Мы предоставляем различные направления обменов по большинству популярных электронных валют!
 
  • Tether TRC-20 USDT;
  • Tether ERC-20 USDT;
  • USDC ERC-20 USDC;
  • USDC TRC-20 USDC;
  • Webmoney USD
 
Если на сайте не представлена нужная Вам электронная валюта - пожалуйста, обратитесь в службу технической поддержки. Наша команда открыта к расширению возможностей сервиса Franklin Exchange и с радостью обсудит индивидуальные запросы.
 
Поддерживаемые Электронные платежные системы:
 
  • Capitalist USD;
  • WMZ;
  • AdvCash USD;
  • PayPal USD;
  • PAYEER USD;
  • Perfect Money USD.
 
В дальнейшем мы будем расширять разнообразие валют для обмена по Вашим заявкам.
 
Условия работы с нами:
 
  • Среднее время обработки заявки 10 минут. Мы даем возможность работать как с крупными, так и с совсем небольшими суммами. Обслуживание производится менеджерами в ручном режиме и мы всегда на связи с нашими клиентами;
  • Гарантированное поступление средств во время рабочего дня;
  • Актуальный курс обмена электронных валют;
  • Представлено более 30 различных валют для обмена;
  • Собственные средства по всем направлениям в резервах. Бюджет компании и уникальная система обслуживания позволяет предоставлять для наших клиентов только самые выгодные условия по обмену;
  • Упрощенная система верификации;
  • Возможность создать уникальные сделки под ваши нужды по запросу;
  • Программа лояльности, спецпредложения и партнерская программа.
 
Команда сервиса ставит на первое место интересы клиента. Мы заботимся о конфиденциальности Ваших данных. Личные данные, которые клиенты вводят на этапе оформления заявки надежно шифруются с помощью SSL-сертификата️
 
Готовы помочь Вам с 10:00 до 22:00 (GMT+3)
 
Наш сайт: Franklin.Exchange
 
Наш e-mail: benjamin@franklin.exchange
Наш Саппорт в Telegram: @Franklinexchangebot
Группа Вконтакте: Franklin.Exchange VK
Telegram чат: @FranklinExchange_ru

 


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