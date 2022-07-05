Franklin.Exchange - надежный обменник электронных валют

Команда Franklin Exchange приветствует Вас!
Franklin Exchange – это надежный сервис для обмена электронных валют, позволяющий в самые краткие сроки конвертировать Ваши средства.
Мы ценим наших клиентов и поможем сохранить Ваше время, проведя доступные финансовые операции с помощью комфортного сервиса и качественного обслуживания.
Мы предоставляем различные направления обменов по большинству популярных электронных валют!
- Tether TRC-20 USDT;
- Tether ERC-20 USDT;
- USDC ERC-20 USDC;
- USDC TRC-20 USDC;
- Webmoney USD
Если на сайте не представлена нужная Вам электронная валюта - пожалуйста, обратитесь в службу технической поддержки. Наша команда открыта к расширению возможностей сервиса Franklin Exchange и с радостью обсудит индивидуальные запросы.
Поддерживаемые Электронные платежные системы:
- Capitalist USD;
- WMZ;
- AdvCash USD;
- PayPal USD;
- PAYEER USD;
- Perfect Money USD.
В дальнейшем мы будем расширять разнообразие валют для обмена по Вашим заявкам.
Условия работы с нами:
- Среднее время обработки заявки 10 минут. Мы даем возможность работать как с крупными, так и с совсем небольшими суммами. Обслуживание производится менеджерами в ручном режиме и мы всегда на связи с нашими клиентами;
- Гарантированное поступление средств во время рабочего дня;
- Актуальный курс обмена электронных валют;
- Представлено более 30 различных валют для обмена;
- Собственные средства по всем направлениям в резервах. Бюджет компании и уникальная система обслуживания позволяет предоставлять для наших клиентов только самые выгодные условия по обмену;
- Упрощенная система верификации;
- Возможность создать уникальные сделки под ваши нужды по запросу;
- Программа лояльности, спецпредложения и партнерская программа.
Команда сервиса ставит на первое место интересы клиента. Мы заботимся о конфиденциальности Ваших данных. Личные данные, которые клиенты вводят на этапе оформления заявки надежно шифруются с помощью SSL-сертификата️
Готовы помочь Вам с 10:00 до 22:00 (GMT+3)
Наш сайт: Franklin.Exchange
Наш e-mail: benjamin@franklin.exchange
Наш Саппорт в Telegram: @Franklinexchangebot
Группа Вконтакте: Franklin.Exchange VK
Telegram чат: @FranklinExchange_ru