XMLSEO сервис купли-продажи Яндекс.XML лимитов и выдачи Yan и Goo

Отправлено Сегодня, 09:14

XMLSEO — сервис купли-продажи

Яндекс.XML лимитов и туннелирования

Yandex и Google выдачи

XMLSeo — функциональный и удобный сервис для автоматизации процессов покупки и продажи Яндекс.XML лимитов, аренды Яндекс.XML аккаунтов, туннелирования Yandex и Google выдачи в формате XML. Позволяет вести учет заявок на покупку/продажу Яндекс XML лимитов, обработку Yandex и Google XML выдачи и всех взаимодействий с ними, а также сроков и этапов начисления/списания денежных средств. Система позволяет, как самостоятельно, так и автоматизированно формировать и контролировать ход выполнения всех операций.

Продавцу лимитов

Дополнительный источник дохода, без вреда для ваших сайтов, блогов, порталов.

Автоматизированная система сэкономит вам время и сделает всё за вас.

Автоматически передаются права на Яндекс-аккаунт покупателя и проверяются XML лимиты.

Начисление денежных средств происходит ежесуточно на ваш баланс пользователя.

Моментальные выплаты на кошелек Webmoney от 50 руб. Подробный финансовый отчет в кабинете пользователя.

Платный простой (во время ожидания покупателя): 20 руб за 1000 XML.

Цена за XML лимиты формируется автоматически.

Для удобства пользования Яндекс и XmlSeo имеется расширение для браузеров Chromium.

Служба поддержки ответит на любые вопросы и решит их в кротчайшие сроки.

Покупателю лимитов

Низкие цены на покупку XML лимитов: от 3.66 руб за 1000 запросов, а также на аренду Яндекс.XML аккаунтов.

Автоматическая передача на ваш Яндекс-аккаунт, приобретенных XML лимитов.

Автоматическая проверка делегирования прав в xml.yandex.ru, купленных XML лимитов.

Автоматическое обновление купленых XML лимитов и тех, что в продаже.

Различное количество Яндекс XML лимитов от разных продавцов.

Цена на покупку XML лимитов формируется автоматически по основному тарифу.

Принимаем к оплате: Webmoney, ЮMoney, карты Visa/МИР/Mastercard.

Оплата проводится раз в сутки, после гарантированного получения XML лимитов.

Удобная система тикетов для поддержки покупателей, по любым вопросам.

Yandex и Google выдача

Низкие цены на Yandex и Google выдачу в формате XML: 7 руб и 14 руб за 1000 запросов.

Автоматический расчет и выделение количества запросов от Вашего баланса.

Нет необходимости использовать свой IP адрес. Не нужно арендовать proxy или оплачивать месячные тарифные планы.

Индивидуальный шифрованный ключ для совершения запросов.

Прямое туннелирование от сервиса XMLSeo до Yandex Search и Google Search. Мы не используем прокси!

Всё происходит в режиме реального времени, нет ограничений по времени суток, (non stop - 24/7).

Функционал XMLSeo сервиса полностью повторяет выдачу в формате Яндекс.XML.

Очень точная ГЕОлокация для Ваших запросов. Страна, область, конкретный город. Настройки вывода, языки, сроки, категории и т.п.

Дополнительный доход

Партнерская программа. Получаете 5% от дохода продавца + 5% от затрат покупателя.

Платный простой. За невыкупленные лимиты получаете 20 руб за 1000 XML.

Заканчиваеся срок делегирования домена, надоел сайт, невыгодно содержать блог, портал, магазин. И у вас есть лимиты! Передавайте их и получайте 25% доход на постоянной основе.

Пассивный заработок предполагает однократное или периодическое делегирование прав пользователя, которое приносит деньги без вашего участия. Сразу отметим, что слово «пассивный» означает, что Вам делать ничего не придётся, кроме вывода средств на Ваш WebMoney или ЮMoney кошелек. Вы не потеряете контроль над ситуацией. Автоматизированная система сервиса, сама произведёт все расчеты и зачислит на Ваш баланс денежные средства.

XMLSeo — это инструмент веб-аналитики, который используют seo-специалисты и маркетологи. С его помощью специалисты отдела маркетинга получают списки возможных клиентов и партнеров, а специалисты по поисковому продвижению получают огромный массив данных о конкурентах. XML выдача помогает определить лидеров Топа и их характеристики в разрезе seo-оптимизации.

Очень и очень важно правильно подобрать ключевые слова для сайта. От этого зависит эффективность всех работ по привлечению поискового трафика. Поисковое продвижение, является фундаментом любой маркетинговой деятельности в интернете.