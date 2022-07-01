Отправлено Сегодня, 15:59

Продам наборы(паки) документов разных стран.

Селфи присутствуют.

Согласен на гаранта.

Айди карты или права с двух сторон+селфи с айди картами или правами в руках:

Англия один мужской комплект(права)

Аргентина один мужской комплект

Австралия один мужской комплект(права)

Австрия один мужской комплект

Болгария два мужских комплекта

Канада пять мужских комплектов(права)

Чили два женских комплекта

Чехия четыре мужских комплекта и два женских комплекта

Эстония один мужской комплект и четыре женских комплекта

Франция один мужской комплект и один женский комплект

Германия два мужских комплекта и три женских комплекта

Венгрия один мужской комплект и два женских комплекта

Индия один мужской комплект и один женский комплект

Ирландия один мужской комплект(права)

Италия три мужских комплекта и два женских комплекта

Латвия один мужской комплект

Литва три мужских комплекта

Нидерланды один мужской комплект и один женский комплект

Польша один мужской комплект

Португалия один мужской комплект и один женский комплект

Словакия один мужской комплект

Испания семь мужских комплектов и пять женских комплектов

Швейцария один мужской комплект

Турция один мужской комплект и один женский комплект

Сша два мужских комплекта по айди картам и один женский комплект по айди картам,двенадцать мужских комплектов с правами и десять женских комплектов с правами

Британия восемь мужских комплектов(права)

Украина(айди и книжки)

Россия(паспорта и права)

Белоруссия(права и книжки)

Точную комплектацию уточняйте в телеграме.

Грузия один мужской и один женский комплект

Молдова два мужских комплекта и четры женских комплекта

Казахстан семь мужских комплекта и два женских комплекта

Паспорта+селфи с паспортами в руках:

Британия(в комплекте идут старые биллых жкх),девять мужских комплектов и один женский комплект

Сша два мужских комплекта и три женских комплекта(к женским комплектам есть старые биллы жкх)

Алжирия один мужской комплект

Австрия один мужской комплект

Эстония четыре мужских комплекта

Германия один женский комплект и один мужской комплект(к мужскому комплекту есть старый билл жкх)

Латвия три мужских комплекта и один женский комплект

Нидерланды четыре мужских комплекта

Румыния один мужской комплект

Сирия один мужской комплект