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Продаю брут премиум аккаунты на адалт платники.

Автор темы documentfromdarknet, Сегодня, 04:27

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#1 documentfromdarknet

documentfromdarknet

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Обычный

Отправлено Сегодня, 04:27

Контакты для связи со мной:
Телеграм для гостей форума @selfie_proof
Почта  rockybalqboa@gmail.com
Skype rockybalqboa
Icq 1003085941
Discord rocky1984#8597
 
Я прошёл проверку на наличие товара на других форумах.
Вот ссылки на темы:
 
 
 
Продаю брут премиум аккаунты на адалт платники.
 
Сегодня в продаже аккаунт на платник https://www.mature.nl
 
С данного аккаунта можно смотреть адалт в full hd качестве а также можно скачивать в таком же качестве.
 
На какой срок покупался премиум статус неизвестно.
 
Сколько проживёт  данный аккаунт не известно,добывался путём брута с логов стиллера.
 
Цена аккаунта 20 долларов-сделка через гаранта-услуги гаранта полностью за ваш счёт.
 
Видео доказательство на наличие товара https://sendvid.com/417q9l4h
 
После покупки вы получаете имя и пароль к аккаунту.
 
 
 
 
 
Администрация данного платника сделала так что в аккаунте нельзя изменить ни почту ни пароль ни даже имя пользователя.
 
Только если сам хозяин аккаунта(владелец почты которая внесена в аккаунт) обратится в службу поддержки и попросит изменить что то то тогда наверное ему пойдут навстречу.
 
В связи с этими событиями я имею право продавать данный аккаунт в херову тучу рук но вам может повезёт если вы после покупки аккаунта попросите администратора платника изменить почту на вашу и если с той стороны вас не попросят доказать что вы являетесь хозяином почты то вы будете единоличным хозяином данного аккаунта  а до тех пор пока аккаунт живёт я имею право продавать его не в одни руки.
 
 
 
 
 
Я конечно мог бы написать тут что мол аккаунт строго в одни руки но кто мне поверит никто так как после продажи я могу свободно этот же аккаунт продать другому поэтому я хочу быть честным с вами и если вы у меня его купите то пробуйте писать в тех поддержку с просьбой изменить в аккаунте чужую почту на вашу-какие ваши шансы на успех хер его знает.
 

 


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