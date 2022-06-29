Отправлено Сегодня, 05:18

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Куплю один верифицированный аккаунт на любую тематику(биржа или биткоин или банк или ещё что либо).

Аккаунт должен быть верифицирован только на айди карту с двух сторон или на права с двух сторон.

Гео локация на которые делалась верификация либо европа либо сша либо британия либо канада либо азия либо турция.

Я готов заплатить за такой аккаунт 50 долларов(оплата только киви или яндекс деньги или на банковскую карту через сбербанк онлайн).

Сделка через гаранта который принимает либо киви либо яндекс деньги либо на банковскую карту через сбербанк онлайн.

Я плачу за услуги гаранта но только при одном условии:если в правилах у гаранта есть пункт что при неудачной сделке мои деньги за услуги гаранта мне возвращаются в полном объёме-если такого пункта нету то услуги гаранта мы оплачиваем пополам.

По поводу пункта за оплату услуг гаранта узнавайте об этом у самого гаранта заранее перед заключением сделки-разумеется я тоже сам лично спрошу об этом у гаранта.

В комплекте с аккаунтом должны быть такие документы:

1)айди карта или права с двух сторон

2)документ за оплату коммунальных услуг(билл жкх) на котором будет прописано фамилия и имя владельца айди карты или прав и его место проживания,таким документом может быть банковская выписка либо оплата за свет или за газ или за воду или за интернет,подойдёт любой документ за оплату коммунальных услуг написанный на английском языке или на том языке к стране которой принадлежит айди карта или права