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CPAMonstro - это группа экспертов в области арбитража трафика

Автор темы Cpa Monstro, Сегодня, 18:00

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#1 Cpa Monstro

Cpa Monstro

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 18:00

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CPAMonstro — группа спецов из разных областей: маркетинга, арбитража трафика, SEO и SMM. Мы комбинируем знания, чтобы выпускать полезные материалы и открывать ширму заработка в интернете.

 

Пишем о жизни, как топов affiliate-индустрии, так и простых арбитражников. Помогаем разобраться в спорных ситуациях, которые происходят внутри коммьюнити, а также публикуем кейсы успешных связок в арбитраже, гайды, идеи, обзоры на сервисы — все, чтобы читатель получил цельный материал, который сможет использовать в перспективе. 

 

Мы не преследуем цели обидеть или подмочить репутацию героев наших публикаций. Это добрая ирония, just for fun!

 

Основной уклон делается на арбитраж. В нашем штате работает специалист по сливу трафика, который проверяет материалы на достоверность вместе с редактором. Но иногда мы зовем экспертов извне — они рассказывают о наработках и делятся опытом. Затем авторы упаковывают это в готовый материал и публикуют на сайт.

 

Мы постоянно ищем новые идеи: придумываем гипотезы, следим за новостным фоном, тестируем методики. Это служит главной цели — рассказать о сложных темах так, чтобы даже новичок мог понять и почерпнуть что-то полезное и заработать свои “200 гривен или рублей в день”. 

 

Залетай в логово Монстро!


Сообщение отредактировал Cpa Monstro: Сегодня, 18:01

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