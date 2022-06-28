CPAMonstro - это группа экспертов в области арбитража трафика

Отправлено Сегодня, 18:00

CPAMonstro — группа спецов из разных областей: маркетинга, арбитража трафика, SEO и SMM. Мы комбинируем знания, чтобы выпускать полезные материалы и открывать ширму заработка в интернете.

Пишем о жизни, как топов affiliate-индустрии, так и простых арбитражников. Помогаем разобраться в спорных ситуациях, которые происходят внутри коммьюнити, а также публикуем кейсы успешных связок в арбитраже, гайды, идеи, обзоры на сервисы — все, чтобы читатель получил цельный материал, который сможет использовать в перспективе.

Мы не преследуем цели обидеть или подмочить репутацию героев наших публикаций. Это добрая ирония, just for fun!

Основной уклон делается на арбитраж. В нашем штате работает специалист по сливу трафика, который проверяет материалы на достоверность вместе с редактором. Но иногда мы зовем экспертов извне — они рассказывают о наработках и делятся опытом. Затем авторы упаковывают это в готовый материал и публикуют на сайт.

Мы постоянно ищем новые идеи: придумываем гипотезы, следим за новостным фоном, тестируем методики. Это служит главной цели — рассказать о сложных темах так, чтобы даже новичок мог понять и почерпнуть что-то полезное и заработать свои “200 гривен или рублей в день”.

Залетай в логово Монстро!

Сообщение отредактировал Cpa Monstro: Сегодня, 18:01