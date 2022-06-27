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Новости и аналитика от брокера FXOpen

Автор темы Milk, Сегодня, 19:43

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#1 Milk

Milk

    Коммерсант

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Обычный

Отправлено Сегодня, 19:43

Изменения в графике торговых сессий 30 июня - 4 июля 2022 г.
 
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Уважаемые трейдеры,
 
С четверга по понедельник, 30 июня-4 июля 2022 г., в Гонконге отмечают День основания особого административного района Гонконг, поэтому время торговых сессий для индекса Hang Seng изменяется. Обратите внимание на расписание в указанные дни, чтобы скорректировать ваши трейдинговые планы (время указано по Гринвичу/UTC+3).
 
Четверг, 30 июня:
 
Hong Kong 50 (#HSI) - до 22:00.
 
Пятница, 1 июля:
 
Hong Kong 50 (#HSI) - торговля закрыта.
 
Понедельник, 4 июля:
 
Hong Kong 50 (#HSI) - начало торгов в 04:15.
Остальные индексы торгуются в обычном режиме.
 
Пожалуйста, учитывайте данные изменения при планировании своей торговой деятельности.
 
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Сообщение отредактировал Milk: Сегодня, 19:44

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