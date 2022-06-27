Новости и аналитика от брокера FXOpen

Отправлено Сегодня, 19:43

Изменения в графике торговых сессий 30 июня - 4 июля 2022 г.

Уважаемые трейдеры,

С четверга по понедельник, 30 июня-4 июля 2022 г., в Гонконге отмечают День основания особого административного района Гонконг, поэтому время торговых сессий для индекса Hang Seng изменяется. Обратите внимание на расписание в указанные дни, чтобы скорректировать ваши трейдинговые планы (время указано по Гринвичу/UTC+3).

Четверг, 30 июня:

Hong Kong 50 (#HSI) - до 22:00.

Пятница, 1 июля:

Hong Kong 50 (#HSI) - торговля закрыта.

Понедельник, 4 июля:

Hong Kong 50 (#HSI) - начало торгов в 04:15.

Остальные индексы торгуются в обычном режиме.

Пожалуйста, учитывайте данные изменения при планировании своей торговой деятельности.

Следите за новостями в Facebook, ВКонтакте, Twitter, Telegram.

Внимание: Если ссылка не открывается, воспользуйтесь VPN или открывайте через браузер: TOR.

Сообщение отредактировал Milk: Сегодня, 19:44