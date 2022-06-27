Лазерная резка

Отправлено Сегодня, 04:35

Ворота с приводами, сдвижные двери, калитки в арках, лестничные парапеты и входные группы, фасады, декор бассейна и ландшафта, панели зонирования, дизайн ресторанов и клубов, панно из меди, алюминия, латуни и стали с покраской, всё это и многое другое вы можете заказать у компании Флагман. Компания изготавливает все эти изделия методом лазерной резки. На сайте компании https://lazervorota.ru/ и на этом канале в ютубе https://www.youtube....X4_12T7CmNEqUpQ вы можете подробнее узнать о лазерной резке, так же на сайте вы можете посмотреть фото изделий изготовленных этим методом.