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Лазерная резка

Автор темы tyukin, Сегодня, 04:35

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#1 tyukin

tyukin

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Отправлено Сегодня, 04:35

Ворота с приводами, сдвижные двери, калитки в арках, лестничные парапеты и входные группы, фасады, декор бассейна и ландшафта, панели зонирования, дизайн ресторанов и клубов, панно из меди, алюминия, латуни и стали с покраской, всё это и многое другое вы можете заказать у компании Флагман. Компания изготавливает все эти изделия методом лазерной резки. На сайте компании https://lazervorota.ru/  и на этом канале в ютубе https://www.youtube....X4_12T7CmNEqUpQ   вы можете подробнее узнать о лазерной резке, так же на сайте вы можете посмотреть фото изделий изготовленных этим методом.

 

 

 


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