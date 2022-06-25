Лайтбокс плагин Ads.Mediabox для Wordpress c выводом рекламы

Отправлено Сегодня, 07:18

Уважаемые участники форума.

Предлагаем вашему вниманию лайтбокс плагин Ads.Mediabox для Wordpress c возможностью выводить рекламу вместе с увеличенными фото.

У многих из вас, имеются сайты, которые монетизируются путем размещения рекламы Яндекс Директ, Гугл Адсенс, Тизерных сетей.

При этом не используется изображения на сайте в полную силу. А ведь достаточно лишь подключить их вывод в лайтбоксе и разместив там же рекламу партнерских сетей.

Это реализовано уже давно на многих крупных проектах, таких как: Elle.ru, Marieclaire.ru, Maximonline.ru, MSN.com, News.Mail.ru, Olx.com, Povar.ru, Psychologies.ru, Starhit.ru, Stroy-Podskazka.ru, TravelAsk.ru, Tripadvisor.com, UznayVse.ru, VokrugSveta.ru, Wday.ru, Wlooks.ru, Woman.ru и многих других. Ссылки, где это можно увидеть в живую представлены на нашем сайте, ссылка на лендинг ниже.

Однако все эти сайты сделаны не на Wordpress.

Наша команда решила исправить это упущение и по возможности улучшить реализованный на перечисленных площадках функционал.

В частности, плагин для Wordpress - Ads.Mediabox позволяет:

1. Выводить рекламу в 4-х разных позициях для каждого формата изображений для десктопной версии сайта.

2. Выводить рекламу в 2-х разных позициях для каждого формата изображений для мобильной версии сайта (отдельно для Portable и Landscape).

3. Специально для ru сегмента - предустановлены коды Яндекс блоков, позволяющие перезагружать рекламу при каждом просмотре фото.

4. Имеются соц.кнопки Российских соц.сетей.

5. И одна из самых главных фишек - Ховер эффект, появление значка Увеличения (зума) при наведении мышки на изображение в десктопной версии сайта и при попадании в поле видимости в мобильной версии сайта.

Именно благодаря Ховер эффекту посетители ваших сайтов смогут понять, что изображение кликабильное и откроют его в лайтбоксе, что бы посмотреть в увеличенном виде. При этом они смогут увидеть рекламу.

Далее просматривая одно фото за другим, ваши посетители будут видеть каждый раз новую рекламу Яндекса. Это существенно повышает доход.

Этот плагин будет очень полезен сайтам визиткам: фотографов, тату салонам, салонам красоты, артистам, каверам и проч. Т.е там сайтам где представлены фото услуг. В данном случае вместе с фото можно выводить: акции, контактную информацию, объявления, скидки. Это используется на сайтах ЯндексБизнес и сайтах фотографов и тату мастеров.

Прикупить можно тут: https://iwhale.ru/ads-mediabox/

Если у вас на сайте стоят фотогалереи ознакомьтесь предварительно с поддерживаемыми на данный момент плагинами фотогалерей.

С уважением команда Ads.Mediabox