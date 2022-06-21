MyBid - Мы конвертируем наш трафик в ваши лиды

Отправлено Вчера, 09:23

Приветствуем Вас, Друзья!

Мы бесконечно рады наконец-то познакомиться с вами! Наша сеть уже несколько лет работает в частном порядке, совершенствуя процессы, разрабатывая новые продукты, открывая новые Гео. И теперь мы рады выйти в паблик и открываем регистрацию для всех желающих работать напрямую с высококачественным трафиком на топовые вертикали.

MyBid – международная рекламная сеть. Наша миссия не просто в том, чтобы помогать Рекламодателям и Паблишерам зарабатывать деньги в Интернете, наша цель сделать этот процесс максимально выгодным и простым для тысяч игроков на рынке афилейт-маркетинга.

Наши дружелюбные менеджеры обладают огромной профессиональной экспертизой на рынке Affiliate Markting'a, готовы стать вашими лучшими друзьями и помочь запустить рекламные кампании под ключ.

Если Вы Рекламодатель, мы готовы вам предложить:

- выбор между CPC и CPM, что вам больше подходит

- +500.000 визитов в месяц

- +5 миллиардов показов дейли

- детализированный таргетинг, нацеленный именно на Вашу ЦА: города, geo, девайсы, ОС, версии браузеров и много других параметров.

- помощь в создании креативов

- персонального менеджера

- популярные сервисы по внесению средств: Paxum, Wire Transfer, Capitalist, Visa/Mastercard, USDT.

Доступные вертикали:

- Dating

- WebCam

- Nutra

- Utilities

- Sweepstakes

- Gambling

- Betting

- Cryptocurrency

- Loans

Форматы рекламы:

- Inpage Push

- Push notifications

- PopUnder

- Native (teaser)

- Interstitial

- Banner

- Video

Также у вас есть возможность выкупать трафик по RTB, если вы представляете DSP/SSP и заинтересованы в интеграции на базе RTB/XML. Подать заявку можно тут

Если Вы Паблишер, то у нас для Вас есть:

- привлекательный CPM на большинстве ГЕО

- подробная статистика в реальном времени

- форматы, подходящие именно вашему сайту: Inpage Push, Video, Banner, PopUnder, Interstitial, Push notifications, Native(teaser)

- детальная кастомизация форматов

- google-friendly, user-friendly

- отсутствие необходимости верификации домена и личности

- бонусы за положительный отзыв

- простота установки, 1 скрипт - 1 окно настройки всех опций

- действительно оперативная и компетентная поддержка

Регистрируйтесь в качестве Паблишера и масштабируйте доход своего сайта.

Наш сайт: https://mybid.io

Наш e-mail: support@mybid.io

Наш саппорт в Skype: MyBidSupport

Наш саппорт в Telegram: @MyBidSupport

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Вконтакте: https://vk.com/mybid

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