MyBid - Мы конвертируем наш трафик в ваши лиды

Приветствуем Вас, Друзья!
Мы бесконечно рады наконец-то познакомиться с вами! Наша сеть уже несколько лет работает в частном порядке, совершенствуя процессы, разрабатывая новые продукты, открывая новые Гео. И теперь мы рады выйти в паблик и открываем регистрацию для всех желающих работать напрямую с высококачественным трафиком на топовые вертикали.
MyBid – международная рекламная сеть. Наша миссия не просто в том, чтобы помогать Рекламодателям и Паблишерам зарабатывать деньги в Интернете, наша цель сделать этот процесс максимально выгодным и простым для тысяч игроков на рынке афилейт-маркетинга.
Наши дружелюбные менеджеры обладают огромной профессиональной экспертизой на рынке Affiliate Markting'a, готовы стать вашими лучшими друзьями и помочь запустить рекламные кампании под ключ.
Если Вы Рекламодатель, мы готовы вам предложить:
- выбор между CPC и CPM, что вам больше подходит
- +500.000 визитов в месяц
- +5 миллиардов показов дейли
- детализированный таргетинг, нацеленный именно на Вашу ЦА: города, geo, девайсы, ОС, версии браузеров и много других параметров.
- помощь в создании креативов
- персонального менеджера
- популярные сервисы по внесению средств: Paxum, Wire Transfer, Capitalist, Visa/Mastercard, USDT.
Доступные вертикали:
- Dating
- WebCam
- Nutra
- Utilities
- Sweepstakes
- Gambling
- Betting
- Cryptocurrency
- Loans
Форматы рекламы:
- Inpage Push
- Push notifications
- PopUnder
- Native (teaser)
- Interstitial
- Banner
- Video
Также у вас есть возможность выкупать трафик по RTB, если вы представляете DSP/SSP и заинтересованы в интеграции на базе RTB/XML. Подать заявку можно тут
Если Вы Паблишер, то у нас для Вас есть:
- привлекательный CPM на большинстве ГЕО
- подробная статистика в реальном времени
- форматы, подходящие именно вашему сайту: Inpage Push, Video, Banner, PopUnder, Interstitial, Push notifications, Native(teaser)
- детальная кастомизация форматов
- google-friendly, user-friendly
- отсутствие необходимости верификации домена и личности
- бонусы за положительный отзыв
- простота установки, 1 скрипт - 1 окно настройки всех опций
- действительно оперативная и компетентная поддержка
Регистрируйтесь в качестве Паблишера и масштабируйте доход своего сайта.
Наш сайт: https://mybid.io
Наш e-mail: support@mybid.io
Наш саппорт в Skype: MyBidSupport
Наш саппорт в Telegram: @MyBidSupport
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