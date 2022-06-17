Scsobmen.com - сервис по обмену электронных валют

Отправлено Сегодня, 07:41

Уважаемые пользователи форума, scsobmen.com - это сервис по обмену различных электронных валют с использованием известных платёжных систем.

Сервис осуществляет свою деятельность от имени индивидуального предпринимателя, официально зарегистрированного в соответствующем налоговом органе. Коротко о нас, сервис по обмену электронных валют начал полноценно выполнять обмены в первом полугодии 2021 г., однако сама компания осуществляет свою деятельность с 2008 года, одним из важных принципов работы обменного пункта это успешный и выгодный обмен для нашего клиента. Отсюда и зародилась концепция сервиса под названием SCSobmen, где SCS от слова «successful» в переводе с английского означает – «успешный». Подробнее о нас можно узнать на нашем сайте: scsobmen.com

В обмене отсутствуют скрытые комиссии, весь процесс сделки проходит строго по утверждённому регламенту в автоматическом, либо в полуавтоматическом режиме.

Наличие профессиональной онлайн поддержки на сервисе позволяет сделать обмен безопасным и быстрым.

Согласно партнёрской программе на сервисе, наш партнёр может получать доход от совершённых обменов, реализованных с помощью партнёрской ссылке.

Наша задача заработать хорошую репутацию, получить статус надёжного партнёра и сделать всё, чтобы пользователи нашего обменного пункта совершили успешно выгодный обмен.

Добро пожаловать на наш обменный пункт цифровых валют!

Желаем Вам успеха и финансовой независимости!

Наш сервис размещён по адресу: https://scsobmen.com

Email: support@scsobmen.com

Контактный телефон и Whatsapp: 8-777-954-99-88

Telegram: @scsobmen_bot

График работы: 24/7 - круглосуточно

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