LovanPay-обменный сервис

Отправлено Сегодня, 18:54

Уважаемые пользователи форума, мы рады представить Вашему вниманию надежный сервис по обмену электронной валюты https://lovanpay.com/.



У нас Вы можете найти: Лучшие курсы на рынке и большой резерв для обмена. Круглосуточная работа сайта и тех. поддержки.



Совершаем обмен в банковских направлениях:

Сбербанк, Тинькофф, ВТБ, Альфа, Райффайзен, Открытие, МТС, а так же с картами любого банка Visa/MasterCard, Мир.



Большой выбор платежных систем:

ADV, Payeer, Perfect Money, Qiwi.



Обмениваем самые популярные криптовалюты:

BTC, Ethereum, Tether, Polkadot, Riiple, Litecoin, Bitcoin Cash, Chainlink, Binance Coin,

Stellar, USDC, Bitcoin SV, EOS, Monero, Tezos, TRON, Cosmos, Dogecoin, Zcash, DASH, Ethereum Classic, TrueUSD, PAX, но также на сайте Вы сможете найти ещё больше направлений для обмена криптовалюты.



Большой выбор сетей для отправки и получения средств:

ERC-20, TRC-20, Omni, BEP-20, BEP-2, Polygon, HRC-20, KIP-20, ASA, SPL.



Наши преимущества: Круглосуточная работа сайта и тех поддержки, высококвалифицированная команда.

Клиентоориентированность и выгодные курсы обмена. Резервы на сайте позволят совершать сделки крупным клиентам. Обмены не занимают больше 10-15 минут,

гибкая система скидок и индивидуальный подход к клиентам.



Правила нашего сервиса: https://lovanpay.com/rules



Партнерская программа: https://lovanpay.com/partners



Система скидок: https://lovanpay.com/discounts



Наши контакты:

support@lovanpay.com круглосуточная поддержка. Так же на нашем сайте имеется онлайн чат, куда можно обратиться по вопросам возникших при обмене.

partners@lovanpay.com, а также Telegram по вопросам сотрудничества.



Все обмены происходят исключительно на нашем сайте https://lovanpay.com/ по средствам создания заявок. (Мы не выдаем реквизиты для оплаты в чате и различных мессенджерах)