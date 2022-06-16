В продаже юзаные полные селфикомплекты по Рф Украине Белоруссии(видео

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В этой теме я буду писать о появлении различных комплектов с разных стран.

Я буду на каждый появившийся пак делать видео и скриншот -при этом я обозначу страну-пол-год рождения,цену и окончание карты если речь идёт об айди картах или о правах.

Ниже вы увидите ссылки на мои проверенные темы на наличие товара с других форумов от администраторов или модераторов этих форумов:

Все комплекты юзанные покупались у разных продавцов+учитывайте также тот факт что сами хозяева айди карт или прав или паспортов могли их юзать где угодно.

Сделка через гаранта,услуги гаранта за ваш счёт(вы можете покупать без гаранта на свой риск).

Принимаю оплату только на эти платёжные системы:

1)Yandex Money

2)Qiwi

3)Capitalist

4)Bitcoin

5)Sberbank Mastercard usd rus

6)Payeer

7)USDT wallet

trc20

erc20

8)Ethereum

Процедура продаж:

1)я согласен продавать вам паки через любого гаранта который вам удобен(услуги гаранта оплачиваете вы полностью)

2)я всегда показываю селфи и даю выбрать нужный пак по селфи,вы выбираете понравившееся селфи и я уже от этого селфи показываю вам паспорт предварительно затерев важные данные программой Foxit Studio Photo,если селфи идёт от айди карты или от прав я замазываю важные данные на передней и задней стороне айди карты и прав,тем самым вы убеждаетесь в наличии товара это раз а во вторых вы видите графическое качество данных документов(паспортов,айди карт или прав с двух сторон),кто то чисто на доверии уже увидев селфи платит деньги без гаранта и даже не просит замазывать данные на других документах принадлежащих этому селфи-это выбор каждого-кто хочет тот просит меня замазать данные кто не хочет тот не просит об этом

Важное примечание касающееся всех стран:я не могу знать отрисовочные это комплекты или нет,я барыга,я покупаю у разных селлеров подешевле а продаю подороже.

Я не несу ответственности за прохождение документов которые вы купили у меня в различных конторах в которых вы хотите юзнуть документы.

Насчёт комплектов по рф:в каждом комплекте есть инн в текстовом документе,если после того как вы купили комплект окажется так что паспорт не пробивается на инн то вы получаете от меня бесплатную замену на другой комплект.

Насчёт комплектов по украине:в каждом паспортном комплекте есть картка платников в графическом файле,я не несу ответственности за то просроченный этот документ или нет,я живу в рф поэтому я не могу знать как в вашей стране проверяется подлинность картки платников,я дам вам бесплатно наперёд документ картку платников и вы сами проверяете его на подлинность.

Насчёт комплектов по белоруссии:в каждом комплекте есть прописка-как вы будете проверять на подлинность по ней права или паспорт я не знаю.

Первая бонусная акция(скидка).

Эта акция касается только комплектов с паспортами.

Если вы платите мне 30 долларов то тогда вы получаете от меня полных 10 комплектов:цена снижается до 3 долларов за каждый комплект,10 комплектов могу быть хоть одной страны хоть разных стран.

Тоесть чтобы вы понимали была цена на рф и украину и белоруссию 5usd стала 3usd,но это только в том случае если вы платите мне 30 долларов(не меньше).

Вторая бонусная акция(скидка).

Эта акция касается только комплектов с айди картами или правами.

Тот кто платит мне сразу 50 долларов получает 10 комплектов либо по украине либо по сша либо в перемешку с комплектами европы или с снг.

Цена при этом как вы заметили падает в два раза и как итог получается 5 долларов за комплект(вместо 10 долларов) по айди или правам,но это только в том случае если вы платите мне 50 долларов(не меньше).

Цены:

1)рф полные комплекты с селфи и со снилсами 5usd(это обязательная комплектация)

дополнительная комплектация уже по вашему желанию:

+1 доллар селфи с листком бумаги

+2 доллара права с двух сторон

+1 доллар селфи с правами

Просто рф с правами с двух сторон 5 долларов.

Рф с правами с двух сторон+селфи с правами в руках 10 долларов.

2)белоруссия или украина биометрики(айди карты или водительские удостоверения с двух сторон)+селфи+прописка+картка платников(идёт только в том случае если номера инн нету на задней стороне карты) 10usd,не биометрики(паспорта+селфи+прописка+картка платников) цена 5usd

3)сша и европа с айди картами 10usd(айди карты или водительские удостоверения с двух сторон)+селфи,европа с паспортами(паспорт+селфи) цена 5usd

По рф комплектация такая:

1)фото паспорта

2)селфи с паспортом в руках

3)снилс

4)прописка

5)инн

Украина(книжки)

1)паспорт

2)селфи с паспортом

3)прописка

4)картка платников(инн)

5)2 и 3 страница паспорта соответственно

Украина(айди)

По украине комплектация такая(биометрики):

1)айди карта с двух сторон

2)селфи с айди картой

3)прописка(довидка или витяг)

4)в каких то комплектах идёт картка платников-если её нету то номер инн набит на задней стороне карты

По казахстану комплектация такая(айди):

1)айди карта с двух сторон

2)селфи с айди картой

3)прописка

По молдове комплектация такая(айди):

1)айди карта с двух сторон

2)селфи с айди картой

По белоруссии комплектация такая(права):

1)селфи с водительским удостоверением

2)водительское удостоверение с двух сторон

3)прописка

По белоруссии комплектация такая(паспорта):

1)селфи с паспортом в руках

2)паспорт

3)прописка

4)30 и 31 страница паспорта соответственно

По сша комплектация такая:

1)селфи с водительским удостоверением

2)водительское удостоверение с двух сторон

3)в каких то комплектах есть ssn номер

По европе комплектация такая:

комплектация с айди картами или с водительскими удостоверениями

1)селфи с водительским удостоверением или селфи с айди картой

2)водительское удостоверение или айди карта с двух сторон

По европе комплектация такая:

комплектация с паспортами

1)паспорт

2)селфи с паспортом в руках

3)старый билл жкх(только по британии)

И ещё одна хорошая новость-скидки будут на столько раз на сколько раз вы хотите в зависимости от моего наличия товара.

Думаю вы поняли что по скидке страны можно миксовать-тоесть выбирать разные страны.

Нельзя лишь только смешивать в одной скидке айди или права вместе с паспортами-тоесть либо вы берёте по скидке только айди или права либо вы берёте по скидке паспорта либо вы берёте и тот и тот товар по скидке,миксовать айди карты или права вместе с паспортами нельзя потому что это две разные скидки-миксовать можно только по линиям айди карт или прав(микс по странам) и второй вариант миксовать только по линии паспортов(микс по странам).

Сегодня в продаже.

Удостоверение личности с двух сторон + селфи с удостоверение личности в руке

Страна Франция.

Женщина.

Год рождения 1982.

Действительно до 2029 года.

Цена 10 usd

Настройте качество видео, как показано на скриншоте, используйте функцию настроек проигрывателя.

Фото доказательство:

Права с двух сторон + селфи с правами в руке.

Страна Cоединённые штаты америки(комплект юзанный,где юзался неизвестно),Калифорния.

Мужчина.

Год рождения 1985год.

Действительны до 2024года.

Цена 10 usd.

Настройте качество видео, как показано на скриншоте, используйте функцию настроек проигрывателя.

Фото доказательство:

Права с двух сторон + селфи с правами в руке.

Страна Канада (Ontario).

Мужчина.

Год рождения 1991 год.

Действительны до 2025 года.

Цена 10 usd.

Настройте качество видео, как показано на скриншоте, используйте функцию настроек проигрывателя.

Фото доказательство

Права с двух сторон + селфи с правами в руке.

Страна Канада (Alberta).

Мужчина.

Год рождения 1985 год.

Действительны до 2025 года.

Цена 10 usd.

Настройте качество видео, как показано на скриншоте, используйте функцию настроек проигрывателя.

Фото доказательство

Права с двух сторон + селфи с правами в руке.

Страна Канада (Quebec).

Мужчина.

Год рождения 1980 год.

Действительны до 2028 года.

Цена 10 usd.

Настройте качество видео, как показано на скриншоте, используйте функцию настроек проигрывателя.

Фото доказательство

Страна Россия.

Пол женский 1989года рождения,нижегородская область

В юзанный(где юзался не известно) комплект входит:

1)селфи с паспортом в руках

2)селфи с листом бумаги в руках

3)паспорт

4)прописка

5)снилс

6)инн

Цена комплекта 6 долларов,если вы покупаете без селфи с листом то цена комплекта 5 долларов.

Настройте качество видео, как показано на скриншоте, используйте функцию настроек проигрывателя.

Фото доказательство:

Страна Россия.

Пол мужской 1968года рождения,свердловская область

В юзанный(где юзался не известно) комплект входит:

1)селфи с паспортом в руках

2)селфи с листом бумаги в руках

3)паспорт

4)прописка

5)снилс

6)инн

Цена комплекта 6 долларов,если вы покупаете без селфи с листом то цена комплекта 5 долларов.

Настройте качество видео, как показано на скриншоте, используйте функцию настроек проигрывателя

Фото доказательство:

Селфи с паспортом в руках+паспорт+2-3страница паспорта+10-11страница паспорта+свидетельство о рождении+номер картки платников.

Страна Украина.

Одесская область(село Старые Биляры)

Пол мужской.

Год рождения 1982.

Цена 5usd.

Настройте качество видео, как показано на скриншоте, используйте функцию настроек проигрывателя.

Фото доказательство

Права с двух сторон + селфи с правами в руке.

Страна Канада(Ontario).

Мужчина.

Год рождения 1975 год.

Действительны до 2023 года.

Цена 10 usd.

Настройте качество видео, как показано на скриншоте, используйте функцию настроек проигрывателя.

Фото доказательство

Удостоверение личности с двух сторон + селфи с удостоверение личности в руке+селфи с листом бумаги.

Страна Аргентина.

Мужчина.

Год рождения 1979.

Действительно до 2030 года.

Цена 11 usd(вместе с селфи с листом бумаги )

Цена 10 usd(без селфи с листом бумаги)

Настройте качество видео, как показано на скриншоте, используйте функцию настроек проигрывателя.

Фото доказательство

Сегодня в продаже.

Права с двух сторон + селфи с правами в руке.

Страна Канада(Alberta).

Мужчина.

Год рождения 1999 год.

Действительны до 2024 года.

Цена 10 usd.

Настройте качество видео, как показано на скриншоте, используйте функцию настроек проигрывателя.

Фото доказательство

Удостоверение личности с двух сторон + селфи с удостоверение личности в руке.

Страна Германия.

Мужчина.

Год рождения 1967.

Действительно до 2028 года.

Цена 10 usd

Настройте качество видео, как показано на скриншоте, используйте функцию настроек проигрывателя.

Фото доказательство

Права с двух сторон + селфи с правами в руке.

Страна Австралия(комплект юзанный,где юзался неизвестно).

Мужской пол.

Год рождения 1983 года.

Действительно до 2023 года.

Цена 10USD.

Настройте качество видео, как показано на скриншоте, используйте функцию настроек проигрывателя.

Фото доказательство

Удостоверение личности с двух сторон + селфи с удостоверение личности в руке.

Страна Португалия.

Мужчина.

Год рождения 1983 год.

Действительно до 2024 year.

Цена 10usd.

Настройте качество видео, как показано на скриншоте, используйте функцию настроек проигрывателя.

Фото доказательство

Удостоверение личности с двух сторон + селфи с удостоверение личности в руке

Страна Германия.

Мужчина.

Год рождения 1989 год.

Действительно до 2028 year.

Цена 10usd.

Настройте качество видео, как показано на скриншоте, используйте функцию настроек проигрывателя.

Фото доказательство

Удостоверение личности с двух сторон + селфи с удостоверение личности в руке+селфи с листом бумаги.

Страна Португалия.

Женщина.

Год рождения 1991 год.

Действительно до 2028 year.

Цена 11usd.

Настройте качество видео, как показано на скриншоте, используйте функцию настроек проигрывателя.

Фото доказательство

Photo Proof

Селфи с паспортом в руках+паспорт+прописка+прописка(обратная сторона)+номер картки платников.

Страна Украина.

Харьковская область(город Лозовая)

Пол женский.

Год рождения 1997.

Цена 5usd.

Настройте качество видео, как показано на скриншоте, используйте функцию настроек проигрывателя.

Фото доказательство

Селфи с паспортом в руках+паспорт+прописка+прописка(обратная сторона)+номер картки платников.

Страна Украина.

Николаевская область(село Баловное)

Пол мужской.

Год рождения 2000.

Цена 5usd.

Настройте качество видео, как показано на скриншоте, используйте функцию настроек проигрывателя.

Фото доказательство

Селфи с айди картой на женский пол 1994 года рождения.

Дата окончания айди карты 7 февраля 2029 года.

Страна Украина.

В юзанный(где юзался не известно) комплект входит:

1)селфи с айди картой

2)айди карта с двух сторон

3)номер картки платников

4)прописка

Цена комплекта 10 долларов(без торга-цена железная)

Настройте качество видео, как показано на скриншоте, используйте функцию настроек проигрывателя.

Фото доказательство

Права с двух сторон + селфи с правами в руке+ssn.

Cтрана Cоединённые штаты америки(комплект юзанный,где юзался неизвестно).

Штат Maryland.

Женский пол.

Год рождения 1991год.

Действительны до 2026 года.

Цена 10usd

Настройте качество видео, как показано на скриншоте, используйте функцию настроек проигрывателя.

Фото доказательство

Права с двух сторон + селфи с правами в руке.

Страна Ирландия.

Мужчина.

Год рождения 1978.

Действительны до 2027 года.

Цена 10usd.

Настройте качество видео, как показано на скриншоте, используйте функцию настроек проигрывателя.

Фото доказательство

Удостоверение личности из двух сторон и селфи с удостоверение личности в руке.

Country Испания.

Мужской пол.

Год рождения 1995 года.

Действительно до 2024 года.

Цена 10usd.

Настройте качество видео, как показано на скриншоте, используйте функцию настроек проигрывателя.

Фото доказательство

Удостоверение личности из двух сторон и селфи с удостоверение личности в руке.

Country Испания.

Женский пол.

Год рождения 2001 года.

Действительно до 2023 года.

Цена 10usd.

Настройте качество видео, как показано на скриншоте, используйте функцию настроек проигрывателя.

Фото доказательство

Удостоверение личности из двух сторон и селфи с удостоверение личности в руке.

Страна Италия.

Мужской пол.

Год рождения 1965.

Действительно до 2030года.

Цена 10usd.

Настройте качество видео, как показано на скриншоте, используйте функцию настроек проигрывателя.

Фото доказательство

Удостоверение личности из двух сторон и селфи с удостоверение личности в руке.

Страна Италия.

Женский пол.

Год рождения 1978.

Действительно до 2028года.

Цена 10usd.

Настройте качество видео, как показано на скриншоте, используйте функцию настроек проигрывателя.

Фото доказательство

Удостоверение личности из двух сторон и селфи с удостоверение личности в руке.

Страна Германия(комплект юзанный,где юзался неизвестно).

Женский пол.

Год рождения 1993 год.

Действительно до 2026 года.

Цена 10USD.

Настройте качество видео, как показано на скриншоте, используйте функцию настроек проигрывателя.

Фото доказательство

Удостоверение личности из двух сторон и селфи с удостоверение личности в руке.

Страна Словакия(комплект юзанный,где юзался неизвестно).

Мужской пол.

Год рождения 2000 год.

Действительно до 2027 года.

Цена 10USD.

Настройте качество видео, как показано на скриншоте, используйте функцию настроек проигрывателя.