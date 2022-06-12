Отправлено Вчера, 22:37

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Поменяю на вашем селфи голову своей программой,также сделаю селфи программой имея только фэйс на передней стороне карты.

Внимание:программа не меняет лица на самих картах она может взять лицо с карты и пересадить на лицо на селфи но нельзя сделать в обратном порядке-тоесть взять лицо с селфи либо взять лицо с другой карты и пересадить на другую карту этого программа сделать не сможет.

Программе всё равно будет ли человек в руках держать карту или паспорт в руках или человек будет просто стоять без карты либо без паспорта в руках,хоть человек с документом в руках хоть без документа в руках- в любом случае программа удачно сменит голову,даже если человек будет с листом в руках программа всё равно удачно поменяет голову.

Вы просто даёте мне два материала:

1)первый материал откуда взять лицо

2)второй материал куда пересадить взятое лицо

Здраствуйте уважаемые дамы и господа.

Поменяю на вашем селфи голову своей программой,также сделаю селфи программой имея только фэйс на передней стороне карты(под понятием карты я имею ввиду или удостоверение личности(айди) или права).

Материал куда пересаживать голову ваш,я не собираюсь сидеть часами насаживать вашу голову на все свои шаблоны и сравнивать результат,поэтому материал только ваш.

Каждый решит сам для себя платить или нет(уже за готовую полную работу) когда увидит работу с наложенными моими галограммами на фото.

Насчёт фонов:если вам не понравится родной фон на том селфи куда я буду пересаживать голову то тогда фон ваш-вы должны понимать что моя задача удачно пересадить голову на ваше селфи где голова будет смотреться реально а какой там фон изначально будет меня волнует мало-если вам фон родной не понравится то выдаёте свой фон и я меняю на селфи родной фон на ваш фон.

Внимание:за смену фона вы платите дополнительно 500 рублей.

Теперь что касается цен:за каждую смену головы я буду брать с вас по 500рублей(без торга).

Положить айди карту или права в руки +500рублей дополнительно.

Сменить фон на ваш фон +500рублей дополнительно

Чего я не буду делать никогда:я не буду ложить вам на селфи в руки паспорт-ибо ложить паспорта в руки очень геморойно.

От вас либо два селфи одно из которых в плохой позе держания другое селфи должно быть с идеальной позой держания.

Либо второй вариант от вас передняя сторона карты где хорошо будет виден фэйс лица и второе селфи где карту держат в хорошей позе держания.

Либо третий вариант самый удобный для вас:я предлагаю вам отдать мне селфи с нереалистичным держанием карты и переднюю сторону этой карты а третий документ будет то селфи куда будет нужно пересадить результат.

Таким образом вы сравните селфи полученное от фэйса карты и селфи полученное от лица с селфи и выберите то селфи которое вам по душе(я положу галограммы на обое селфи когда будете выбирать).

Денег наперёд никогда не беру.

Вы даёте мне материал-я делаю из материала селфи-накладываю свои галограммы(водяные знаки -называйте как угодно) на это селфи и показываю вам готовый результат с галограммами-если вам нравится вы оплачиваете результат-если вам не нравится вы даёте мне другую работу.

Мне не обязательно чтобы человек держал айди или права в руках,это может быть человек с листком бумаги в руках или просто стоящий человек без ничего в руках.

На таких примерах если вам надо я тоже смогу поменять голову.

Я отдал программисту за готовый заказ 500 долларов-делал он её почти месяц(теперь мне надо отбивать свои деньги на заказах уже от вас).

Теперь я буду показывать вам наглядно примеры как работает моя программа.

Допустим у нас есть селфи где девушка негритянка якобы держит карту,видно что карту она держит нереалистично.

Наша задача пересадить голову этой негритянки на голову украинский девушки которая в хорошей позе держит карту.

Обратите внимание на главную деталь:программа пересадит голову этой негритянки но её лицо будет видоизменено,тоесть это будет та же по сути негритянка только выглядеть она будет чуть чуть по другому,программа не пересаживает оригинальные головы.

Так как начальный материал это была негритянка и пересаживалась она на белую девушку то получилась негритянка лицо и горло с чёрной кожей а руку программа не окрасила поэтому докрашивать руку вам уже придётся у отрисовщика.

Точно также эту же негритянку можно перенести уже на паспортный шаблон по селфи.

Теперь посмотрим как работает программа и пересадим голову аргентинской девушки на селфи всё той же украинки.

Теперь посмотрим как работает программа и пересадим голову негра на селфи украинского паренька с паспортом в руках.

Теперь посмотрим как работает программа и пересадим голову этого же негра на испанца с картой в руках.

Теперь посмотрим как работает программа и пересадим голову немца на селфи с нереалистичным держанием карты на того же испанца с картой в руках.

Теперь посмотрим как работает программа и пересадим голову негритянки на голову полученного немца.

Теперь посмотрим как работает программа и пересадим голову негра мужика на голову украинской барышни и сделаем из украинской барышки негритянку с картой в руках.

Теперь посмотрим как работает программа и сделаем селфи имея фэйс на передней стороне карты от австрийца,перенесём фэйс австрийца с передней стороны карты на голову испанца.

Теперь посмотрим как работает программа и сделаем селфи имея фэйс на передней стороне карты от болгара,перенесём фэйс болгара с передней стороны карты на голову белорусса.

Также программа может одеть на человека который на селфи очки,может снять бороду и усы или наоборот одеть бороду и усы или оставить только усы и снять бороду или снять усы и оставить только бороду.

Также программа может поменять возраст человека-тоесть сделать из пожилого мужчины юношу а из юноши сделать пожилого мужчину.

Также программа может из человека с волосами сделать лысого человека и наоборот с лысого человека сделать человека с волосами.

Если эту тему видит модератор или администратор то я попрошу закрыть эту тему на проверку и потом её открыть как только вы убедитесь в том что я смог пройти проверку.

Я не буду бомбить всем модераторам или администраторам(если их несколько на форуме) с просьбой проверить мою тему,наверняка на форуме есть модератор или администратор который отвечает за тот или иной раздел на форуме,вот пусть он и закрывает тему на проверку и уведомляет меня в личке пройти проверку.

Как правило тема закрывается на проверку на сутки либо на больший срок и если автор темы за этот срок не прошёл проверку его тема удаляется в мусорку либо удаляется навсегда с форума.

Если вы уважаемый модератор или администратор видите что срок проверки подходит к концу а я вам не ответил в личку то пожалуйста уведомите меня о проверке отписав мне в любой из моих контактов которые я напишу ниже тут-также эти же контакты я оставлю на самом верху этой темы.

Почему я прошу уведомить меня по моим контактам если срок проверки подходит к концу спросите вы?,виной всему форумные баги которые могут не позволять отправлять уведомление на почту при получении на форуме личного сообщения.

Согласитесь со мной не со всех форумов вам приходит иногда на почту извещение о получении личного сообщения на том или ином форуме.

Вот поэтому я и прошу уведомить меня по моим контактам в случае если срок проверки подходит к концу а я в личку так и не ответил вам.

Уважаемый модератор и администратор вы должны понимать что у меня в базе 50+форумов и бегать на каждый форум и мониторить личку я не буду.

Я выставлю правильные настройки на своём профиле а дальше буду уже надеяться на то что на вашем форуме нету никакого бага и мне придёт уведомление на почту при получении личного сообщения на форуме.

Контакты для связи со мной:

Телеграм для гостей форума @selfie_proof

Почта rockybalqboa@gmail.com

Skype rockybalqboa

Icq 1003085941

Discord rocky1984#8597

Также запустив эту тему я предлагаю сотрудничество отрисовщикам.

Многие отрисовщики знают как геморно часами менять голову с помощью фотошопа-порой на это уходит времени час или два а то и больше.

Я же меняю за 10 минут в атоматическом режиме-поэтому со своей стороны я могу делать вам работы бесплатно и денег с вас за это не возьму но вам придётся тогда тоже делать уже мои работы бесплатно.

Приделывание реальных ушей к человеку,изменить цвет кожи с белого на чёрный или с чёрного на белый,поменять цвет майки или рубашки.

Вот такие сразу два и порою и три компонента могут быть причиной работы на одном селфи.

Я меняю вам голову и накладываю свои галограммы на фото и вы делаете полностью нужное для меня селфи и накладываете свои галограммы.

Если нам обоим нравится результат мы друг другу уже присылаем свои оригиналы.

Думаю вы поняли все селфи из моего архива будут.

Уважаемые дамы и господа в шапке темы под пунктом два я писал что второй материал ваш-отныне я упрощаю вам задачу и даю возможность выбрать из моего шаблона-я не настаиваю на своём шаблоне-шаблон может быть и ваш но если у вас там голяк и насадить некуда то можете выбрать из моего архива.

Процедура выборки будет проходить следующим образом:

на скрине вы видите селфи под разными названиями-вы сообщаете мне названия данного селфи которое вам приглянулось и я показываю уже вам это родное селфи но со своими галограммами(это защита для того чтобы не утянули на халяву отрисовщики)-если оно вам нравится я насаживаю на него голову из вашего первого материала,если оно вам не нравится я показываю вам другое уже селфи и так в пределах разумного до десяти раз.

Cразу скажу если вы халявщик и пришли бесплатно получить селфи под отрисовку то вам будет обломчик ибо я буду показывать селфи с галограммами.

Я буду накладывать галограммы при выборе селфи только лишь потому что я планирую этот пак селфи продавать по сети под отрисовку отрисовщикам поэтому никто ни одно селфи нахаляву не получит-этот пак я собирал долгие месяцы-если в будущем отрисовщик увидит эту тему и захочет купить этот пак то цена пака будет ровно 50 долларов(без торга).