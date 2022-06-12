Отправлено Вчера, 22:35

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Продаю пак селфи под отрисовку за 50 долларов.

Вес пака 365 мегабайт.

Пак запакован в winrar архив.

При распаковке архиве вы увидите 4 папки,в первой папке селфи с айди картами в руках с мужчинами и женщинами,во второй папке селфи с листами в руках с мужчинами и женщинами,в третьей папке селфи с паспортами в руках с мужчинами и женщинами из разных стран(больше всего из рф),в четвёртой папке селфи с паспортами в руках по стране украина с мужчинами и женщинами.

Ниже я выкладываю все скрины с каждых папок чтобы вы понимали наличие товара.

Сделка через удобного вам гаранта-услуги гаранта оплачиваете вы полностью.

Принимаю оплату только на эти платёжные системы:

1)Yandex Money

2)Qiwi

3)Capitalist

4)Bitcoin

5)Sberbank Mastercard usd rus

6)Payeer

7)USDT wallet

trc20

erc20

8)Ethereum

Сделал видео доказательство на наличие товара,

по этой ссылке https://disk.yandex..../8jCtT1gPdsBEZA вы либо можете просмотреть видео онлайн либо скачать ссылку и просмотреть уже на своём компьютере,

если вы будете смотреть онлайн то не забудьте поставить на видео плеере хорошее качество видео от этого будет зависеть видео графика которую вы будете смотреть.

Настройте качество видео, как показано на скриншоте, используйте функцию настроек проигрывателя.

Я не стану давать ссылку на скачивание товара ни модераторам ни администратору потому что никому не доверяю чтобы кто то из них не слил мой селфи пак в паблик -а слить в паблик можно куда угодно незаметно как вариант на другие форумы,

оплачивайте за услуги гаранта,вносите официальную стоимость за товар гаранту и я отдам свой товар на проверку гаранту и он вам скажет что мой товар полностью соответствует описанию.