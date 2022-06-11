Асана — скрипт автоматической внутренней перелинковки

Отправлено Сегодня, 12:18

Асана — это скрипт который делает внутреннюю перелинковку сайта для продвижения страниц в поисковых системах. Асана ставит внутренние ссылки со страниц которые не посещаемые, на более посещаемые страницы. Причем перелинковка делается в полностью автоматическом режиме.

Зачем нужна перелинковка сайта:

Повышение влияния заголовка страницы на ранжирование в поисковых системах;

Повышение влияния внешних ссылок на ранжирование в поисковых системах;

Перераспределение веса на более посещаемые страницы, со страниц, у которых нет трафика.

Как работает перелинковка сайта

На рисунке изображен пример вывода ссылок.

На сайт идут переходы из поисковых систем и по ссылкам, на посещаемые страницы. Так же у сайта есть не посещаемые страницы, на которые нет переходов. Асана при переходе с поисковой системы будет ставить ссылку на посещаемую страницу. Так же если трафик идет с другого сайта, так же будет ставится ссылка.

К примеру, на сайте есть 6 страниц. На 2 страницы идет трафик с поисковых систем и по внешней ссылке. Асана с остальных, не посещаемых страниц, поставит ссылки на посещаемые страницы как показано на рисунке. В настройках стоит ставить 3 ссылки на посещаемые страницы, и вывод 1 внутренней ссылки с любой страницы. Таким образом ссылочный вес будет распределятся более правильно, на посещаемые страницы, это будет способствовать росту трафика.

Пример вывода блока ссылок Асана

Результат перелинковки

Получите перераспределение веса с не посещаемых страниц на посещаемые. По опыту ранней версии скрипта, в зависимости от сайта и настроек, удавалась получить хорошие результаты повышения трафика на сайте. Использование скрипта не отменяет использование ручной перелинковки, а так же других способов оптимизации страниц для поисковых систем.

Требования к сайту:

- сайт должен работать по защищенному HTTPS протоколу;

- сайт должен быть доступен только по одному домену. С домена www.site.ru должно быть автоматическое перенаправление на site.ru;

- устанавливать скрипт нужно в шаблон вывода сообщений. Это нужно для того, чтобы ссылки ставились с одного сообщения на другое, исключая промежуточные (навигационные) страницы.

Установка

Асана не зависит от конкретного движка, и в теории, должна ставится на любой сайт. В инструкции есть пример установки Асана на wordpress, joomla. Одну лицензию можно ставить на все ваши сайты.

Стоимость продажи

Стоимость скрипта составляет всего 20$. Обновление скрипта действуют только на одну версию. При значительных изменениях скрипта, версия будет меняться.

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