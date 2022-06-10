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Ищу людей от которых я могу получить платно смс накиви(белорусия-казах

Автор темы documentfromdarknet, Сегодня, 00:51

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#1 documentfromdarknet

documentfromdarknet

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Отправлено Сегодня, 00:51

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Ищу админов сайтов где я могу получить платно смс на киви(казахстан,белорусcия),либо ищу людей оттуда(плачу 1 доллар за каждую принятую смс)
Насчёт принятия смс от людей то плачу 1 доллар за каждое принятое смс для киви для стран казахстан,белоруссия.
Оплата на киви(оплачу с банковской карты от сбербанка):
wHQxWInl_t.jpg
 
или на банковскую карту(оплачу с банковской карты от сбербанка):
xlIy1ZIX_t.jpg
 
 
или на  яндекс деньги(оплачу с киви кошелька):
OVNunop3_t.jpg
 
 

 


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