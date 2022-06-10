Ищу людей от которых я могу получить платно смс накиви(белорусия-казах

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Ищу админов сайтов где я могу получить платно смс на киви(казахстан,белорусcия),либо ищу людей оттуда(плачу 1 доллар за каждую принятую смс)

Насчёт принятия смс от людей то плачу 1 доллар за каждое принятое смс для киви для стран казахстан,белоруссия.

Оплата на киви(оплачу с банковской карты от сбербанка):

или на банковскую карту(оплачу с банковской карты от сбербанка):

или на яндекс деньги(оплачу с киви кошелька):