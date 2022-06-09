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Продаю киви кошельки.

Автор темы documentfromdarknet, Сегодня, 05:05

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#1 documentfromdarknet

documentfromdarknet

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Отправлено Сегодня, 05:05

Контакты для связи со мной:
Телеграм для гостей форума @selfie_proof
Почта  rockybalqboa@gmail.com
Skype rockybalqboa
Icq 1003085941
Discord rocky1984#8597
 
 
Продаю киви кошелёк(имя и пароль от аккаунта).
 
 
 
Статус основной.
 
 
 
Зарегистрирован на виртуальный номер(сколько проживёт такой номер в системе киви я ответить вам не могу).
Проверка на наличие товара пройдена на другом форуме:
uJ5c2vhx_t.jpg
 
 
 
 
 
Подтверждение платежей по SMS в кошельке отключено
 
Подтверждение платежей по SMS в QIWI Терминалах отключено
 
Вход в кошелек по PIN-коду в QIWI Терминалах включено
 
 
 
 
 
Также я отдаю вам документы на которые делался статус основной(паспорт+прописка+снилс).
 
Я не стал привязывать почту -думаю  это лишнее-вы сами после входа привяжете почту которую захотите привязать.
 
Пол мужской.
 
 
 
Статус делался на рф паспорт.
 
 
 
 
 
Я работаю по схеме кошелёк продал-кошелёк сделал-я не буду делать эти аккаунты наперёд как грибов в лесу-как только я продам этот аккаунт я сообщу тут что аккаунт продан и я сделал новый аккаунт,а до тех пор пока я его не продам новый аккаунт я делать не буду.
 
 
 
Я стал осторожнее в плане того чтобы не разглашать никаких данных от киви аккаунта чтобы не получить бан за продажу.
 
Вы не получите от меня ни на этом форуме ни в телеграме никакой информации на какое имя и фамилию был получен статус основной и на какой город и какого года рождения человек,я только буду обозначать что аккаунт сделан на рф паспорт и на какой пол.
 
 
 
Цена аккаунта 20 долларов.
 
 
 
Сделка через гаранта-услуги гаранта полностью за ваш счёт либо оплачивайте на свой риск деньги вперёд без гаранта.
 
 
 
Также я понаблюдал за реакцией технической поддержки киви и могу сказать что там они не дремлют-был ранее создан мною аккаунт также на рф паспорт но из гео локации по впн германия и в течении недели после того как аккаунт был создан он был заблокирован -я так думаю тот аккаунт получил блок за то что паспорт сделан на рф человека был а сам человек заходит с впн германии и за подозрительную геолокацию аккаунт забанили.
 
 
 
 
 
 
 
Из этого дамы и господа делайте вывод что если вы покупаете аккаунт на рф паспорт то соблюдайте технику безопасности и заходите в аккаунт только с российского впн айпи а не с европейского и уж тем более не  с американского айпи адреса.
 
 
 
 
 
 
Этот аккаунт я создал через впн(российский айпи адрес) и до сих пор аккаунт живёт(уже как неделю).
 
 
 
 
 
Принимаю оплату только на эти платёжные системы:
 
1)Yandex Money
 
2)Capitalist
 
3)Bitcoin
 
4)Sberbank Mastercard usd rus
 
5)Payeer
 
6)USDT wallet
 
trc20
 
erc20
 
7)Ethereum
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


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