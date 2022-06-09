Продаю киви кошельки.

Отправлено Сегодня, 05:05

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Телеграм для гостей форума @selfie_proof

Почта rockybalqboa@gmail.com

Skype rockybalqboa

Icq 1003085941

Discord rocky1984#8597

Продаю киви кошелёк(имя и пароль от аккаунта).

Статус основной.

Зарегистрирован на виртуальный номер(сколько проживёт такой номер в системе киви я ответить вам не могу).

Проверка на наличие товара пройдена на другом форуме:

Подтверждение платежей по SMS в кошельке отключено

Подтверждение платежей по SMS в QIWI Терминалах отключено

Вход в кошелек по PIN-коду в QIWI Терминалах включено

Также я отдаю вам документы на которые делался статус основной(паспорт+прописка+снилс).

Я не стал привязывать почту -думаю это лишнее-вы сами после входа привяжете почту которую захотите привязать.

Пол мужской.

Статус делался на рф паспорт.

Я работаю по схеме кошелёк продал-кошелёк сделал-я не буду делать эти аккаунты наперёд как грибов в лесу-как только я продам этот аккаунт я сообщу тут что аккаунт продан и я сделал новый аккаунт,а до тех пор пока я его не продам новый аккаунт я делать не буду.

Я стал осторожнее в плане того чтобы не разглашать никаких данных от киви аккаунта чтобы не получить бан за продажу.

Вы не получите от меня ни на этом форуме ни в телеграме никакой информации на какое имя и фамилию был получен статус основной и на какой город и какого года рождения человек,я только буду обозначать что аккаунт сделан на рф паспорт и на какой пол.

Цена аккаунта 20 долларов.

Сделка через гаранта-услуги гаранта полностью за ваш счёт либо оплачивайте на свой риск деньги вперёд без гаранта.

Также я понаблюдал за реакцией технической поддержки киви и могу сказать что там они не дремлют-был ранее создан мною аккаунт также на рф паспорт но из гео локации по впн германия и в течении недели после того как аккаунт был создан он был заблокирован -я так думаю тот аккаунт получил блок за то что паспорт сделан на рф человека был а сам человек заходит с впн германии и за подозрительную геолокацию аккаунт забанили.

Из этого дамы и господа делайте вывод что если вы покупаете аккаунт на рф паспорт то соблюдайте технику безопасности и заходите в аккаунт только с российского впн айпи а не с европейского и уж тем более не с американского айпи адреса.

Этот аккаунт я создал через впн(российский айпи адрес) и до сих пор аккаунт живёт(уже как неделю).

Принимаю оплату только на эти платёжные системы:

1)Yandex Money

2)Capitalist

3)Bitcoin

4)Sberbank Mastercard usd rus

5)Payeer

6)USDT wallet

trc20

erc20

7)Ethereum