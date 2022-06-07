[xHOST24] VPS на NVMe - от $9.99 с личным бесплатным администратором!

Предлагаем Вашему вниманию возможность заказать быстрые абузоустойчивые VPS серверы c премиум администрированием!
Мы предоставляем услуги с защитой от DDoS атак в 3 локациях, наиболее востребованных - Нидерланды, США и РФ! Благодаря этому у нас Вы можете размещать практически любой контент! На большинство жалоб мы предоставляем возможность реагировать по вашему усмотрению!
Наши тарифы:
ЛИЧНЫЙ
$ 9.99 /мес.
2048 MB RAM
2 CPU Xeon 3.6 GHz
40 GB SSD
Защита от DDoS
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БИЗНЕС
$ 14.99 /мес
4096 MB RAM
4 CPU Xeon 3.6 GHz
60 GB SSD
Защита от DDoS
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ПРОФИ
$ 29.99 /мес.
8192 MB RAM
6 CPU Xeon 3.6 GHz
120 GB SSD
Защита от DDoS
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ПРЕМИУМ
$ 49.99 /мес.
16248 MB RAM
8 CPU Xeon 3.6 GHz
300 GB SSD
Защита от DDoS
Преимущества размещения:
Защита от DDoS
Неограниченный трафик
Мощные CPU
Премиум поддержка
Неограниченные IP
Оплата CreditCard/WM/QIWI/BTC
Анонимное использование
Лояльность к жалобам
Установка любой ОС
При оплате от 6 мес. - удвоим срок оплаты! Заходите!
Акция до 01/06/2022
Заказать можно на нашем сайте - https://xhost24.com/
Наши контакты:
xHost24 s.r.o.
Чехия, Прага, ул. Оплеталова 1535/4
+420 22 888 50 98
support{@}xhost24.com