Перейти к содержимому

Фотография

[xHOST24] VPS на NVMe - от $9.99 с личным бесплатным администратором!

Автор темы xhost24, Сегодня, 05:04

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 xhost24

xhost24

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 05:04

Предлагаем Вашему вниманию возможность заказать быстрые абузоустойчивые VPS серверы c премиум администрированием! 
 
Мы предоставляем услуги с защитой от DDoS атак в 3 локациях, наиболее востребованных - Нидерланды, США и РФ! Благодаря этому у нас Вы можете размещать практически любой контент! На большинство жалоб мы предоставляем возможность реагировать по вашему усмотрению! 
 
Наши тарифы: 
 
ЛИЧНЫЙ
$ 9.99 /мес.​
2048 MB RAM
2 CPU Xeon 3.6 GHz
40 GB SSD
Защита от DDoS
-----------------------------
БИЗНЕС
$ 14.99 /мес​
4096 MB RAM
4 CPU Xeon 3.6 GHz
60 GB SSD
Защита от DDoS
-----------------------------
ПРОФИ
$ 29.99 /мес.​
8192 MB RAM
6 CPU Xeon 3.6 GHz
120 GB SSD
Защита от DDoS
-----------------------------
ПРЕМИУМ
$ 49.99 /мес.​
16248 MB RAM
8 CPU Xeon 3.6 GHz
300 GB SSD
Защита от DDoS
 
Преимущества размещения: 
 
Защита от DDoS
Неограниченный трафик
Мощные CPU
Премиум поддержка
Неограниченные IP
Оплата CreditCard/WM/QIWI/BTC
Анонимное использование
Лояльность к жалобам
Установка любой ОС
 
 
При оплате от 6 мес. - удвоим срок оплаты! Заходите! 
Акция до 01/06/2022
 
Заказать можно на нашем сайте - https://xhost24.com/
Наши контакты:
 
xHost24 s.r.o.
Чехия, Прага, ул. Оплеталова 1535/4
+420 22 888 50 98
support{@}xhost24.com

 


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Хостинг и домены


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Делаем сами
  3. Хостинг и домены
  4. Правила форума