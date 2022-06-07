[xHOST24] VPS на NVMe - от $9.99 с личным бесплатным администратором!

Отправлено Сегодня, 05:04

Предлагаем Вашему вниманию возможность заказать быстрые абузоустойчивые VPS серверы c премиум администрированием!

Мы предоставляем услуги с защитой от DDoS атак в 3 локациях, наиболее востребованных - Нидерланды, США и РФ! Благодаря этому у нас Вы можете размещать практически любой контент! На большинство жалоб мы предоставляем возможность реагировать по вашему усмотрению!

Наши тарифы:

ЛИЧНЫЙ

$ 9.99 /мес.​

2048 MB RAM

2 CPU Xeon 3.6 GHz

40 GB SSD

Защита от DDoS

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БИЗНЕС

$ 14.99 /мес​

4096 MB RAM

4 CPU Xeon 3.6 GHz

60 GB SSD

Защита от DDoS

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ПРОФИ

$ 29.99 /мес.​

8192 MB RAM

6 CPU Xeon 3.6 GHz

120 GB SSD

Защита от DDoS

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ПРЕМИУМ

$ 49.99 /мес.​

16248 MB RAM

8 CPU Xeon 3.6 GHz

300 GB SSD

Защита от DDoS

Преимущества размещения:

Защита от DDoS

Неограниченный трафик

Мощные CPU

Премиум поддержка

Неограниченные IP

Оплата CreditCard/WM/QIWI/BTC

Анонимное использование

Лояльность к жалобам

Установка любой ОС

При оплате от 6 мес. - удвоим срок оплаты! Заходите!

Акция до 01/06/2022

Заказать можно на нашем сайте - https://xhost24.com/

Наши контакты:

xHost24 s.r.o.

Чехия, Прага, ул. Оплеталова 1535/4

+420 22 888 50 98

support{@}xhost24.com